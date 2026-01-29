Cricket Logo
ईशान किशन की चोट को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बोला झूठ? बीच मैच में खुली पोल

Jan 29, 2026 12:30 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
क्या ईशान किशन की इंजरी को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने झूठ बोला? ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कप्तान के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे ईशान किशन IND vs NZ चौथे टी20 से क्यों बाहर हुए? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया कि उन्हें निगल हुआ है जिस वजह से वह विशाखापट्टनम टी20 में प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। हालांकि बीच मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव के इस झूठ की पोल उस समय खुल गई जब ईशान किशन बीच मैच में दौड़ते-भागते दिखाई दिए।

जी हां, ईशान किशन की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह मैच के बीच कई बार खिलाड़ियों को मैसेज पास करने व ड्रिंक्स के लिए मैदान पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं निगल्स होने के बावजूद ईशान किशन ने मैच से पहले प्रैक्टिस भी की थी।

X पोस्ट के अनुसार आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा था, जिस तरह से ईशान किशन मैदान पर दौड़ रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि उन्हें कोई चोट लगी है। हो सकता है कि यह सिर्फ जूते की वजह से कोई छोटी-मोटी दिक्कत हो। मुझे यकीन है कि हम उन्हें अगले मैच में मैदान पर देखेंगे, ऐसा ही लग रहा है।

शिवम दुबे की पीठ थप-थपाते नजर आए ईशान किशन। शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 15 गेंदों पर फिफ्टी ठोकते हुए शानदार पारी खेली थी। वह निराशाजनक अंदाज में रन आउट हुए। उनके पवेलियन लौटने के बाद हर किसी ने उनकी सराहना की, जिसमें ईशान किशन भी शामिल थे।

एक X यूजर ने लिखा, इशान किशन के बारे में मैंने जो सबसे मज़ेदार चीज़ देखी है, वह यह है कि वह छोटी-मोटी चोट के बावजूद प्रैक्टिस कर रहा है।

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, “मुझे लगता है कि हमने आज जानबूझकर छह बल्लेबाज खिलाए। हम पांच बेहतरीन गेंदबाज रखना चाहते थे और खुद को चुनौती देना चाहते थे।”

अगर टीम इंडिया को ऐसा एक्सपेरिमेंट करना ही था तो सूर्यकुमार यादव टॉस के दौरान कह सकते थे, कि ईशान किशन को आज के मुकाबले के लिए रेस्ट दिया गया है टीम मैनेजमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। तो यह फैंस को अटपटा नहीं लगता। खिलाड़ी को चोटिल बताने के बाद, उससे मैसेज पास कराना और डिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर भेजना यह फैंस को पचा नहीं।

