Dhruv Shorey equal the record for most consecutive List A Centuries that was held by N Jagadeesan
5 मैचों में 5 शतक! ध्रुव शौरी ने वनडे क्रिकेट में मचाया गदर, कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

5 मैचों में 5 शतक! ध्रुव शौरी ने वनडे क्रिकेट में मचाया गदर, कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

संक्षेप:

5 मैचों में 5 शतक! जी हां, ध्रुव शौरी ने वनडे क्रिकेट में धमाल मचा दिया। एक विश्व रिकॉर्ड की बराबरी इस भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेटर ने कर ली है। लिस्ट ए क्रिकेट में दूसरी बार किसी खिलाड़ी ने 5 शतक लगातार जड़े हैं। 

Dec 26, 2025 05:39 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वनडे क्रिकेट में लगातार 5 मैचों में 5 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अभी तक भारत के एन जगदीशन के नाम दर्ज था, जिन्होंने डोमेस्टिक लिस्ट ए क्रिकेट में ये महारिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, इस विश्व रिकॉर्ड की बराबरी अब एक और भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेटर ने कर ली है। विदर्भ के ध्रुव शौरी ने वनडे क्रिकेट में धमाल मचा दिया है। लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार पांचवां शतक उनके बल्ले से आया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में ध्रुव शौरी ने हैदराबाद के खिलाफ 109 रनों की नाबाद पारी खेली।

ध्रुव शौरी का ये शतक उनका लिस्ट ए क्रिकेट का लगातार पांचवां शतक है। ध्रुव शौरी के पांच शतकों का सिलसिला 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों तक जाता है, जहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में शतक जड़ा था। करुण नायर के साथ विदर्भ को फाइनल तक पहुंचाने वाले वे टीम के अहम सदस्य थे। ध्रुव अपनी टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और कुल मिलाकर टूर्नामेंट के पिछले सीजन के पांचवें खिलाड़ी थे।

अब ध्रुव शौरी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में बंगाल के खिलाफ 136 रनों की दमदार पारी खेली और अब हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़ दिया। अगर अगले मैच में भी वे शतक लगाने में सफल हो जाते हैं तो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के लगातार 6 मैचों में शतक जड़ा है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन लिस्ट ए यानी घरेलू क्रिकेट की वनडे क्रिकेट को मिलाया जाए तो दो बार दो खिलाड़ियों ने 5-5 शतक जड़ दिए हैं। इनमें एक एन जगदीशन और दूसरे ध्रुव शौरी हैं।

33 साल के ध्रुव शौरी आईपीएल में भी खेले हैं। हालांकि, उनका आईपीएल का करियर सिर्फ दो मैचों का था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वे 2018 और 2019 में एक-एक मैच में खेले थे। एक मैच में 5 रन और एक मैच में 8 रन उन्होंने बनाए थे। हालांकि, मौजूदा परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि उनको भारत की वनडे टीम में होना चाहिए, लेकिन उनसे भी बेहतरीन प्रदर्शन किए हुए खिलाड़ी अभी बाहर हैं। ऐसे में उनकी जगह अभी नहीं बन सकती।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
