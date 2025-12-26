5 मैचों में 5 शतक! ध्रुव शौरी ने वनडे क्रिकेट में मचाया गदर, कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी
5 मैचों में 5 शतक! जी हां, ध्रुव शौरी ने वनडे क्रिकेट में धमाल मचा दिया। एक विश्व रिकॉर्ड की बराबरी इस भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेटर ने कर ली है। लिस्ट ए क्रिकेट में दूसरी बार किसी खिलाड़ी ने 5 शतक लगातार जड़े हैं।
वनडे क्रिकेट में लगातार 5 मैचों में 5 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अभी तक भारत के एन जगदीशन के नाम दर्ज था, जिन्होंने डोमेस्टिक लिस्ट ए क्रिकेट में ये महारिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, इस विश्व रिकॉर्ड की बराबरी अब एक और भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेटर ने कर ली है। विदर्भ के ध्रुव शौरी ने वनडे क्रिकेट में धमाल मचा दिया है। लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार पांचवां शतक उनके बल्ले से आया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में ध्रुव शौरी ने हैदराबाद के खिलाफ 109 रनों की नाबाद पारी खेली।
ध्रुव शौरी का ये शतक उनका लिस्ट ए क्रिकेट का लगातार पांचवां शतक है। ध्रुव शौरी के पांच शतकों का सिलसिला 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों तक जाता है, जहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में शतक जड़ा था। करुण नायर के साथ विदर्भ को फाइनल तक पहुंचाने वाले वे टीम के अहम सदस्य थे। ध्रुव अपनी टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और कुल मिलाकर टूर्नामेंट के पिछले सीजन के पांचवें खिलाड़ी थे।
अब ध्रुव शौरी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में बंगाल के खिलाफ 136 रनों की दमदार पारी खेली और अब हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़ दिया। अगर अगले मैच में भी वे शतक लगाने में सफल हो जाते हैं तो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के लगातार 6 मैचों में शतक जड़ा है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन लिस्ट ए यानी घरेलू क्रिकेट की वनडे क्रिकेट को मिलाया जाए तो दो बार दो खिलाड़ियों ने 5-5 शतक जड़ दिए हैं। इनमें एक एन जगदीशन और दूसरे ध्रुव शौरी हैं।
33 साल के ध्रुव शौरी आईपीएल में भी खेले हैं। हालांकि, उनका आईपीएल का करियर सिर्फ दो मैचों का था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वे 2018 और 2019 में एक-एक मैच में खेले थे। एक मैच में 5 रन और एक मैच में 8 रन उन्होंने बनाए थे। हालांकि, मौजूदा परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि उनको भारत की वनडे टीम में होना चाहिए, लेकिन उनसे भी बेहतरीन प्रदर्शन किए हुए खिलाड़ी अभी बाहर हैं। ऐसे में उनकी जगह अभी नहीं बन सकती।