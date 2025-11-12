Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Dhruv Jurel will play in the first Test against South Africa it has been confirmed by assistant coach Ryan ten Doeschate
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल खेलेंगे, हो गया कन्फर्म

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल खेलेंगे, हो गया कन्फर्म

संक्षेप: जबरदस्त फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल को शुक्रवार से शुरू हो रहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी। भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जुरेल पहले टेस्ट में खेलेंगे और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को बाहर बैठाया जा सकता है।

Wed, 12 Nov 2025 02:24 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बुधवार को कहा कि शानदार फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से कोलकाता में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में जुरेल खेलेंगे और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी के बाहर बैठने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेन डोएशे ने कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मुझे लगता है कि हमें टीम संयोजन का अच्छा अंदाजा हो गया है। पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और पिछले सप्ताह बेंगलुरु में (दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ) दो शतक लगाए हैं, उसे देखते हुए उनका इस मैच में खेलना तय है।’

उन्होंने कहा, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात मैच जीतने के लिए रणनीति बनाना है। नीतीश के मामले में हमारी स्थिति निश्चित रूप से नहीं बदली है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था।'

ये भी पढ़ें:अगर हम दोनों खेले तो... पंत के साथ कंपटीशन को लेकर खुलकर बोले ध्रुव जुरेल

टेन डोएशे ने कहा, ‘लेकिन मैं कहूंगा कि इस श्रृंखला के महत्व को देखते हुए और जिन परिस्थितियों का हम सामना करने जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए उनकी (नीतीश कुमार रेड्डी) इस टेस्ट मैच में खेलने की संभावना नहीं है।’

पीटीआई ने आठ नवंबर को बताया था कि जुरेल को विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत फिट होकर टीम में लौट आए हैं।

ये भी पढ़ें:SA के खिलाफ टेस्ट में ध्रुव जुरेल को कैसे मिल सकता है मौका, गांगुली ने बताया

घरेलू सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक जुरेल के स्कोर का क्रम 140, 1 और 56, 125, 44 और 6, 132 और नाबाद 127 रन रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली श्रृंखला में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक भी लगाया था और उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
India Vs South Africa Dhruv Jurel
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |