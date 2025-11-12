दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल खेलेंगे, हो गया कन्फर्म

संक्षेप: जबरदस्त फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल को शुक्रवार से शुरू हो रहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी। भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जुरेल पहले टेस्ट में खेलेंगे और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को बाहर बैठाया जा सकता है।

भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बुधवार को कहा कि शानदार फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से कोलकाता में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में जुरेल खेलेंगे और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी के बाहर बैठने की संभावना है।

टेन डोएशे ने कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मुझे लगता है कि हमें टीम संयोजन का अच्छा अंदाजा हो गया है। पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और पिछले सप्ताह बेंगलुरु में (दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ) दो शतक लगाए हैं, उसे देखते हुए उनका इस मैच में खेलना तय है।’

उन्होंने कहा, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात मैच जीतने के लिए रणनीति बनाना है। नीतीश के मामले में हमारी स्थिति निश्चित रूप से नहीं बदली है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था।'

टेन डोएशे ने कहा, ‘लेकिन मैं कहूंगा कि इस श्रृंखला के महत्व को देखते हुए और जिन परिस्थितियों का हम सामना करने जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए उनकी (नीतीश कुमार रेड्डी) इस टेस्ट मैच में खेलने की संभावना नहीं है।’

पीटीआई ने आठ नवंबर को बताया था कि जुरेल को विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत फिट होकर टीम में लौट आए हैं।