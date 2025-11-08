ध्रुव जुरेल ने फिर जड़ा शतक, पंत ने खेली कप्तानी पारी; भारत ए ने दिया 417 रनों का लक्ष्य

संक्षेप: भारत 'ए' और दक्षिण अफ्रीका 'ए' के बीच जारी मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरा शतक जड़ दिया है। भारत ए ने जीत के लिए अफ्रीका ए को 417 रनों का टारगेट दिया।

ध्रुव जुरेल (नाबाद 127) की शतकीय, हर्ष दुबे (84) और कप्तान ऋषभ पंत (65) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ए ने शनिवार को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन सात विकेट पर 382 के स्कोर पर पारी घोषित की। भारत ए ने पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ए को जीत के लिए 417 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल समाप्त होने के समय दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिये और उसे मैच जीतने के लिए अभी 392 रनों की जरूरत है।

भारत ए ने कल के तीन विकेट पर 78 रन से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में भारत का चौथा विकेट के एल राहुल (27) के रूप में गिरा। उन्हें ओकुह्ले सेले ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान ऋषभ पंत को तीन बार चोटिल होने के बार 34वें ओवर में रिटायर हर्ट होना पड़ा। ऐसे संकट के समय ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे की जोड़ी ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। स्कोर को 300 के पार ले गये। इसी दौरान शेपो मोरेकी ने हर्ष दुबे (84) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद एक बार फिर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने लौटे। उनके और ध्रुव जुरेल के बीच 82 रनों की साझेदारी हुई, इस दौरान ध्रुव जुरेल ने अपना शतक तथा ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा किया।

ऋषभ पंत 54 गेंदों में पांच चौके और चार छक्के की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुये। उन्हें काइल सिमंड्स ने आउट किया। इसी के साथ भारत ए ने 89.2 ओवर में सात विकेट पर 382 के स्कोर पर पारी घोषित कर दक्षिण अफ्रीका ए को जीत के लिए 417 रनों का लक्ष्य दिया।

दक्षिण अफ्रीका ए के लिए ओकुह्ले सेले ने तीन विकेट लिये। शेपो मोरेकी, टियान वैन वुरेन, प्रीनेलान सुब्रायेन और काइल सिमंड्स ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।