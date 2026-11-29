भारत के टेस्ट जीतने या ड्रॉ होने में ध्रुव जुरेल का अहम योगदान, पिछली पांच पारियों के आंकड़े देते हैं गवाही
भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज में अब तक खेली गई दो पारियों में ध्रुव जुरेल ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी भारत को मैच जिताने या ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछली पांच टेस्ट पारियों में उनके आंकड़े कमाल के हैं।
क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी भारतीय लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का बल्ला बोला। उन्होंने भारत को मुश्किल परिस्थितियों से उबारने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम के 104 रनों पर पांच विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरेल ने संघर्ष भरा खेल दिखाया और 170 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके देखने को मिले। ध्रुव जुरेल की इस शानदार पारी के कारण एक समय तक 116 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम 246 रनों तक पहुंच सकी। न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ पहली पारी में 110 रनों की बढ़त मिली।
यह पहला मौका नहीं है जब ध्रुव जुरेल ने नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भारत की पारी को संभाला है, बल्कि पिछले चार मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन बेहद नियमित और शानदार रहा है। ध्रुव जुरेल ने श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में हुई टेस्ट सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था और न्यूजीलैंड में भी अब तक अच्छे नजर आए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें अब तक दो टेस्ट मैचों की दो पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जिसमें जुरेल ने दोनों बार अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। हालांकि, वे शतक से चूक गए हैं। श्रीलंका सीरीज में गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल ने पहली पारी में 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालांकि, दूसरी पारी में वे सिर्फ 7 रनों का ही योगदान दे सके थे। कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने नाबाद 115 रनों की शतकीय पारी खेली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 78 रनों की पारी खेली थी और अब क्राइस्टचर्च में 88 रन जड़ दिए हैं।
पिछले 4 टेस्ट मैचों में ध्रुव जुरेल का प्रदर्शन
गॉल में 51, 7
कोलंबो में 115*
वेलिंगटन में 78
क्राइस्टचर्च में 88 (आज)
भारत को मैच ड्रॉ कराने या जिताने में जुरेल की अहम भूमिका
बता दें कि एक समय तक भारतीय टेस्ट टीम में ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत को एक साथ नहीं खिलाया जाता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की काबिलियत को देखते हुए अब एक साथ प्लेइंग XI में रखा जा रहा है। ध्रुव जुरेल अपनी विकेटकीपिंग स्किल में लाजवाब हैं। भले ही पंत के रहने पर उन्हें कीपिंग का मौका नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने टीम में अपनी जगह एक विकेटकीपर के रूप में नहीं बल्कि एक बल्लेबाज के रूप में लगभग स्थापित कर ली है। कहना गलत नहीं होगा कि बीते कुछ समय से भारत को मैच जिताने या ड्रॉ कराने में ध्रुव जुरेल की भूमिका अहम रही है। श्रीलंका सीरीज में भारत ने पहला मुकाबला जीता था, जिसमें जुरेल ने फिफ्टी जड़ी थी और दूसरे मुकाबले में भारत को ड्रॉ खेलना पड़ा था, जिसमें जुरेल के बल्ले से शतकीय पारी निकली थी। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का मुकाबला ड्रॉ रहा, जिसमें जुरेल की भूमिका अहम रही। क्राइस्टचर्च में भारत को लचर स्थिति से निकालकर सामान्य करने में भी ध्रुव जुरेल ने अहम भूमिका निभाई है। टेस्ट मैच किस करवट बदलता है देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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