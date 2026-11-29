पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप बनाने का ध्रुव जुरेल ने बताया तरीका, कहा- उनको बस भरोसा दिलाओ
पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ साझेदारी को कैसे आगे बढ़ाना है यह बात ध्रुव जुरेल से बेहतर कौन जानता है। उन्होंने एक बार नहीं बार-बार टेल एंडर्स के साथ बल्लेबाजी करके अपनी संबंधित टीमों को मुकाबले में वापसी कराई है या जीत दिलाई है। उन्होंने अब इसका तरीका बताया है।
भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का मानना है कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी साझेदारी के लिए उन्हें थोड़ा आत्मविश्वास देने की जरूरत होती है।
ध्रुव जुरेल के लिए आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करना कोई नई बात नहीं है। जिस नंबर पर वह बल्लेबाजी करते हैं, यह उनके काम का हिस्सा है। एक कॉम्पैक्ट बैटर के लक्षण, जो मुश्किल हालात में पड़ने वाले दबाव को झेल सकता है, 2024 में उनके दूसरे टेस्ट में ही साफ हो गए थे, जहाँ उन्होंने रांची में कुलदीप यादव के साथ 202 गेंदों में आठवें विकेट के लिए संघर्ष किया था।
क्राइस्टचर्च टेस्ट की तीसरी सुबह वह एक बार फिर ऐसा ही कर रहे थे, इस बार उन्होंने आकाश दीप, गुरनूर बरार और जसप्रीत बुमराह के साथ 46, 64 और 19 रन की उपयोगी साझेदारी की। जुरेल के 88 रन एक फीकी बल्लेबाजी को रोशन करने का प्रयास था। जिससे भारत ने तीसरे दिन अपनी पहली पारी आधी से ज़्यादा खींच ली और स्कोर का अंतर 110 रन तक कम कर दिया।
पुछल्ले बल्लेबाजों को आत्मविश्वास की जरूरत
तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जुरेल ने कहा, “टेल के साथ, मैं बस एक बात फॉलो करता हूं - जब भी कोई निचले क्रम का खिलाड़ी आता है, तो मैं उसे थोड़ा आत्मविश्वास देने का प्रयास करता हूं कि तुम बल्लेबाजी कर सकते हो, बस जब तक कर सकते हो बल्लेबाजी करो। मैं उसे कोई टारगेट नहीं देता कि हमें एक सेशन या कुछ और खेलना है। बस गेंद को देखो और बस खेलो।” जुरेल ने गेंदबाजों को जरूरी साझेदारी में योगदान देने के लिए आत्मविश्वास देने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा, “जैसा कि हम सब जानते हैं, गेंदबाज ज़्यादा डिफेंस करना पसंद नहीं करते। वह सोचते है कि अगर मुझे गेंद मिली, तो मैं जोरदार शॉट मारूंगा। इसके अलावा, टेल-एंडर्स को यह शांति देना बहुत जरूरी है कि 'तुम कर सकते हो, बस बॉल-बाय-बॉल खेलो, तुम बहुत अच्छी शेप में दिख रहे हो।' आपको उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होगा ताकि वे कुछ छोटी पार्टनरशिप कर सकें।”
खेली 88 रनों की दमदार पारी
बता दें कि ध्रुव जुरेल ने क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में 170 गेंदों का सामना करते हुए 88 रनों की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 14 चौके लगाए और 51.76 के रन रेट से बल्लेबाजी की। जुरेल बीते कुछ महीनों से टेस्ट क्रिकेट में अच्छी लय में चल रहे हैं। उन्होंने अगस्त में हुई श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चार पारियों में दो अर्धशतक और 1 शतक जड़ा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ दो पारियों में दो अर्धशतक जड़ चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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