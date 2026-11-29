ध्रुव जुरेल को 'सैल्यूट', क्राइस्टचर्च टेस्ट में लाज बचाई मगर नहीं टला हार का खतरा!
IND vs NZ दूसरे टेस्ट में ध्रुव जुरेल फॉलोऑन टालने में तो कामयाब रहे, मगर हार अभी भी भारत पर मंडरा रही है। जुरेल की 88 रनों की पारी के बावजूद भारत पहली पारी के बाद 110 रनों से पिछड़ रहा है।
ध्रुव जुरेल की झुझारू पारी के दम पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लाज तो बचाने में कामयाब रही, मगर हार का खतरा अभी भी नहीं टला है। तीसरे दिन की शुरुआत भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन से की थी। जुरेल ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर पहले फॉलोऑन को टाला और फिर टीम इंडिया के स्कोर को 246 रन तक पहुंचाया। हालांकि वह अपने तीसरे टेस्ट शतक से मात्र 12 रनों से चूक गए। जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए 170 गेंदों पर 88 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल थे। काइल जैमिसन ने उनके विकेट के साथ भारतीय पारी को समेटा। जुरेल बैटिंग करने तब आए थे जब भारत की आधी टीम मात्र 104 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी। बता दें, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे। दोनों टीमों की पहली पारी के बाद भारत 110 रनों से पिछड़ रहा है।
116/6 से ध्रुव जुरेल ने टीम इंडिया को 00 रनों तक पहुंचाया
तीसरे दिन की शुरुआत में भारत पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा था। भारत की नजरें अपने स्कोरकार्ड में 41 रन जोड़ने पर थी ताकि वह न्यूजीलैंड की लीड को 200 से कम कर सके। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के दूसरे ही ओवर में अंशुल कंबोज बिना खाता खोले मैट हेनरी का शिकार बने। इसके बाद बैटिंग करने आए आकाशदीप ने ध्रुव जुरेल का भरपूर साथ दिया। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें आकाशदीप का 29 रनों का योगदाान था। भारतीय टीम इस दौरान फॉलोऑन टाल लाज बचाने में कामयाब रही।
इसके बाद रन बनाने का जिम्मा जुरेल ने खुद उठाया। नंबर-10 पर बैटिंग करने आए गुरनूर बराड़ के साथ उन्होंने 64 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। गुरनूर बराड़ ने भी 46 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए। नई गेंद जैसे ही आई वैसे ही गुरनूर ने हथियार डाल दिए और काइल जैमिसन का शिकार बने।
भारत को आखिरी झटका ध्रुव जुरेल के रूप में 246 के स्कोर पर लगा। जसप्रीत बुमराह दूसरे छोर पर 17 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे।
क्राइस्टचर्च में चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट
हेगले ओवल मैदान पर आज तक कोई टीम 300 से ज्यादा रन का टारगेट चेज नहीं कर पाई है। यहां सबसे बड़ा स्कोर मेजबान टीम न्यूजीलैंड ने ही 2023 में श्रीलंका के खिलाफ किया था, जब उन्होंने 285 रन बनाए थे। वह मैच न्यूजीलैंड 2 विकेट से ही जीता था। वहीं मेहमान टीम द्वारा इस मैदान पर चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट 279 रनों का है जो ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में हासिल किया था। भारत को अगर यह मैच जीतना है तो मेजबान टीम को 300 की बढ़त लेने से रोकना होगा। ऐसे में भारत को न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को 190 रनों के अंदर सेटना होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें