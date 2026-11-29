IND vs NZ दूसरे टेस्ट में ध्रुव जुरेल फॉलोऑन टालने में तो कामयाब रहे, मगर हार अभी भी भारत पर मंडरा रही है। जुरेल की 88 रनों की पारी के बावजूद भारत पहली पारी के बाद 110 रनों से पिछड़ रहा है।

ध्रुव जुरेल की झुझारू पारी के दम पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लाज तो बचाने में कामयाब रही, मगर हार का खतरा अभी भी नहीं टला है। तीसरे दिन की शुरुआत भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन से की थी। जुरेल ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर पहले फॉलोऑन को टाला और फिर टीम इंडिया के स्कोर को 246 रन तक पहुंचाया। हालांकि वह अपने तीसरे टेस्ट शतक से मात्र 12 रनों से चूक गए। जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए 170 गेंदों पर 88 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल थे। काइल जैमिसन ने उनके विकेट के साथ भारतीय पारी को समेटा। जुरेल बैटिंग करने तब आए थे जब भारत की आधी टीम मात्र 104 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी। बता दें, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे। दोनों टीमों की पहली पारी के बाद भारत 110 रनों से पिछड़ रहा है।

116/6 से ध्रुव जुरेल ने टीम इंडिया को 00 रनों तक पहुंचाया तीसरे दिन की शुरुआत में भारत पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा था। भारत की नजरें अपने स्कोरकार्ड में 41 रन जोड़ने पर थी ताकि वह न्यूजीलैंड की लीड को 200 से कम कर सके। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के दूसरे ही ओवर में अंशुल कंबोज बिना खाता खोले मैट हेनरी का शिकार बने। इसके बाद बैटिंग करने आए आकाशदीप ने ध्रुव जुरेल का भरपूर साथ दिया। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें आकाशदीप का 29 रनों का योगदाान था। भारतीय टीम इस दौरान फॉलोऑन टाल लाज बचाने में कामयाब रही।

इसके बाद रन बनाने का जिम्मा जुरेल ने खुद उठाया। नंबर-10 पर बैटिंग करने आए गुरनूर बराड़ के साथ उन्होंने 64 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। गुरनूर बराड़ ने भी 46 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए। नई गेंद जैसे ही आई वैसे ही गुरनूर ने हथियार डाल दिए और काइल जैमिसन का शिकार बने।

भारत को आखिरी झटका ध्रुव जुरेल के रूप में 246 के स्कोर पर लगा। जसप्रीत बुमराह दूसरे छोर पर 17 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे।