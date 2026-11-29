ध्रुव जुरेल की धोनी के स्पेशल क्लब में एंट्री, न्यूजीलैंड में नंबर-7 पर ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय
India vs New Zealand: भारत के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार दो अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। उन्होंने एमएस धोनी के एक स्पेशल क्लब में एंट्री मारी है।
युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने रविवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया। वह क्राइस्टचर्च में सिर्फ 12 रनों से शतक से चूक गए। उन्होंने मुश्किल हालात में 170 गेंदों का सामना करने के बाद 88 रन बनाए, जिसमें 14 चौके हैं। वह सातवें नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे। जुरेल ने उस वक्त मोर्चा संभाला, जब टीम 104 रन पर पांच विकेट गंवाकर जूझ रही थी। जुरेल की पारी की बदौलत भारत ने कुल 246 रन जुटाए और फॉलोऑन का खतरा डाला। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 का स्कोर खड़ा करने के बाद 110 रनों की बढ़त हासिल की।
जुरेल की धोनी के स्पेशल क्लब में एंट्री
जुरेल ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। उन्होंने पहले टेस्ट में 121 गेंदों में 78 रन बटोरे थे। यह मैच ड्रॉ रहा। 25 वर्षीय जुरेल ने पूर्व दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी के एक स्पेशल क्लब में एंट्री मारी है। वह न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट में नंबर-7 या उससे नीचे आकर दो या उससे अधिक अर्धशतकीय पारी खेलने वाले तीसरे भारतीय प्लेयर बन गए हैं। धोनी ने तीन बार ऐसा किया। उन्होंने अप्रैल 2009 में वेलिंगटन में आयोजित टेस्ट में नंबर सात पर पहली पारी में 52 और दूसरी पारी में नाबाद 56 रन बनाए थे। धोनी ने 2014 में इसी वेन्यू पर नंबर-8 पर 68 रनों की पारी खेली थी। वहीं, पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे ने फरवरी 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में नंबर-8 पर आकर 73 और ऑकलैंड में नौवें नंबर पर उतरकर 50 रन जोड़े थे।
न्यूजीलैंड में नंबर-7 पर एक बार ऐसा हुआ
न्यूजीलैंड में टेस्ट में नंबर 7 या उससे नीचे बैटिंग करने के बाद एक बार 50 प्लस रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ीयों में चंदू बोर्डे, मोहिंदर अमरनाथ, सैयद किरमानी, अतुल वासन, जवागल श्रीनाथ, ज़हीर खान, हरभजन सिंह और अजिंक्य रहाणे शामिल हैं। रहाणे अभी तक न्यूजीलैंड में नंबर-7 या उससे नीचे टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले इकलौते भारतीय हैं। उन्होंने फरवरी 2014 में वेलिंगटन में टेस्ट की पहली पारी में भारत के लिए नंबर सात पर आकर 158 गेंदों में 118 रन बनाए थे, जिसमें 17 चौके और एक छक्का है। गौरतलब है कि जुरेल ने आकाश दीप (52 गेंद पर 29) के साथ आठवें विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करके भारत को फॉलोऑन से बचाया। उन्होंने गुरनूर बराड़ (46 गेंद पर 10 रन) के संग नौवें विकेट के लिए 64 रनों की अहम पार्टनरशिप की। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 69 रन देकर चार विकेट चटकाए।
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