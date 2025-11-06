ध्रुव जुरेल का दमदार शतक, पंत-राहुल का नहीं चला बल्ला; भारत ने पहली पारी में बनाए 255 रन

संक्षेप: ध्रुव जुरेल की शतकीय पारी के दम पर भारत ए गुरुवार को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन का 255 रन के सम्मानजनक स्कोर पर सिमट गया। जुरेल ने नाबाद 126 रन बनाए।

ध्रुव जुरेल के शानदार शतक की मदद से भारत ए ने शीर्षक्रम की नाकामी से उबरते हुए दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच के पहले दिन गुरुवार को 255 रन बनाये। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर भारत ए ने सात विकेट 126 रन पर गंवा दिये थे लेकिन जुरेल (नाबाद 132) और कुलदीप यादव (20) ने आठवें विकेट के लिये 79 रन की साझेदारी की । जुरेल ने 175 गेंदों में 12 चौकों और चार छक्कों की मदद से 126 रन की पारी खेली जबकि कुलदीप ने अपनी पारी में 87 गेंदों का सामना किया ।

जुरेल ने आफ स्पिनर प्रेनेलान सुब्रायेन को लांग आन पर शानदार छक्का जड़ा । इसके बाद इसी गेंदबाज को स्लॉग स्वीप पर छक्का लगाया। उन्होंने वान वूरेन की गेंद पर एक रन लेकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में चौथा शतक पूरा किया । पिछली सात पारियों में यह उनका तीसरा शतक है। उन्होंने आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लखनऊ में और वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में शतक बनाया था। इससे पहले साइ सुदर्शन (17), केएल राहुल (19) और कप्तान ऋषभ पंत (24) सस्ते में आउट हो गए।

दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए की शुरुआत खराब रही और उसने नियमित अंतराल पर एक के बाद एक विकेट गंवाये। भारत ए का पहला विकेट दूसरे ओवर में अभिमन्यु ईश्वरन (शून्य) के रूप में गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये साई सुदर्शन ने केएल राहुल के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 16वें ओवर में टियान वैन वुरेन ने केएल राहुल (19) को आउटकर भारत को दूसरा झटका दिया। अगले ही ओवर में प्रीनेलान सुब्रायेन ने साई सुदर्शन (17) आउटकर पवेलियन भेज दिया।

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के आगे ध्रुव जुरेल के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं टिक सका। देवदत्त पड़िक्कल (पांच) और कप्तान ऋषभ पंत 24 रन बनाकर आउट हुये। हर्ष दुबे (14), कुलदीप यादव (20), आकाश दीप (शून्य) पर आउट हुये। मोहमम्द सिराज 15 रन बनाकर नौवें विकेट के रूप में आउट हुये। 78वें ओवर की पहली गेंद पर टियान वैन वुरेन ने प्रसिद्ध कृष्णा को आउटकर भारतीय पारी को 255 के स्कोर पर समेट दिया। ध्रुव जुरेल ने 175 गेंदों में 12 चौके और चार छक्के लगाते हुए नाबाद 132 रनों की पारी खेली और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।