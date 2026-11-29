ध्रुव जुरेल क्राइस्टचर्च टेस्ट में बने 'संकटमोचक', फॉलोऑन टाला; न्यूजीलैंड में ठोकी लगातार दूसरी फिफ्टी
Dhruv Jurel Christchurch Test: ध्रुव जुरेल ने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में अर्धशतक जमाया है। भारतीय टीम जुरेल की वजह से मैच के तीसरे दिन फॉलोऑन टालने में कामयाब रही।
भारतीय बल्लेबाज ध्रुल जुरेल ने न्यूजीलैंड में लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी खेलने का कारनामा अंजाम दिया है। वह रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत के लिए 'संकटमोचक' बने। जुरेल ने क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में 100 गेंदों में फिफ्टी पूरी। उन्होंने तीसरे दिन अपनी पारी में 45 गेंदों में 7 रन से आगे बढ़ाई और कीवी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उन्होंने काइल जैमीसन द्वारा डाले गए 67वें ओवर में चौका लगाकर टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक लगाया। लंच ब्रेक के समय जुरेल 121 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें आठ चौके शामिल हैं। यह 25 वर्षीय जुरेल का 14वां टेस्ट मैच है।
जुरेल की बदौलत भारत ने फॉलोऑन टाला
भारतीय टीम क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन 6 विकेट पर 116 रन बनाकर बुरी तरह जूझ रही थी। भारत पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि, जुरेल ने मुश्किल हालात में जबर्दस्त धैर्य दिखाया और फॉलोऑन का खतरा टाल दिया। भारत को तीसरे दिन ऐसा करने के लिए 41 रनों की जरूरत थी। जुरेल ने तेज गेंदबाज आकाश दीप के साथ सातवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदार की। आकाश ने 52 गेंदों में चार चौकों के जरिए 29 रनों की पारी खेली। पहले सेशन समाप्त होने पर जुरेल और गुरनूर बराड़ (21 गेंदों में 7) के बीच आठवें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की हो चुकी थी। लंच के समय भारत का पहली पारी में स्कोर 71 ओवर में 206/8 था।
भारत के तीन विकेट 59 रन पर गिर गए
न्यूजीलैंड के 356 के जवाब में भारत ने पहली पारी में तीन विकेट महज 59 रन पर खो दिए थे। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल (0) को बोल्ड किया। देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल की ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट लिए 32 रन जोड़े। आठवें ओवर में जैमीसन ने पड़िक्कल (21) का शिकार किया। उन्होंने 15वें ओवर में शुभमन गिल (19) को पवेलियन भेजा। भारत को 27वें ओवर में ऋषभ पंत (23) के रूप में चौथा झटका लगा। पंत को डफी ने आउट किया। 31वें ओवर में डफी ने केएल राहुल (25) को अपने जाल में फंसाया और न्यूजीलैंड को पांचवीं सफलता दिलाई। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने से पहले नाथन स्मिथ ने वॉशिंगटन सुंदर (10) को आउट किया।
जुरेल ने पिछली 5 पारियों में चार बार ऐसा किया
जुरेल ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ आयोजित पहले टेस्ट में 121 गेंदों में 78 रन बनाए थे। यह मैच ड्रॉ रहा था। जुरेल ने टेस्ट में पिछली पांच पारियों में चार बार पचास प्लस स्कोर बनाया है, जिसमें एक शतक शामिल है। उन्होंने अगस्त में कोलंबो में श्रीलंका के सामने नाबाद 115 रन बनाए जबकि गाले में 51 रनों का योगदान दिया था। जुरेल ने अपने छोटे से टेस्ट करियर में अब तक कुल 6 छह बार पचास या उससे अधिक रनों की पारी खेली है। उन्होंने अक्टूबर 2025 में अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 125 रन जुटाए थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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