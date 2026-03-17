धोनी हुक्का पीते हैं और इसकी देखभाल के लिए एक आदमी भी रखा है, CSK के पूर्व खिलाड़ी ने किया बड़ा खुलासा
महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उनके पूर्व टीममेट ने एक बड़ा खुलासा किया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज और सीएसके के पूर्व प्लेयर सैम बिलिंग्स ने कहा है कि धोनी के पास हुक्का हमेशा रहता है और इसकी देखभाल के लिए वे एक आदमी भी रखते हैं, जिसका नाम खलील है।
भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक और आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और मौजूदा प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उनके ही टीममेट ने एक बड़ा खुलासा किया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी सैम बिलिंग्स ने बताया है कि धोनी अपने साथ हुक्का लेकर चलते हैं, जिसे सामान्य तौर पर उनके होटल के कमरे में लगाया जाता है। सैम ने यह भी खुलासा किया कि धोनी हुक्का संभालने के लिए अपने साथ एक व्यक्ति भी रखते हैं जो सिर्फ उनके हुक्के की देखभाल करता है।
धोनी को बताया अपना पसंदीदा खिलाड़ी
बिलिंग्स ने इस जानकारी का खुलासा एलिस्टेयर कुक, माइकल वान और फिल टफनेल के साथ स्टिक्ट टू क्रिकेट पॉडकास्ट के दौरान किया है। आईपीएल 2024 के बाद धोनी का हुक्का पीते एक वीडियो वायरल हुआ था तब से क्रिकेट फैंस यह जानने को बेताब थे कि क्या धोनी सच में हुक्का पीते हैं, जिसका खुलासा अब उनके टीम के पूर्व सदस्य ने ही कर दिया है। सैम बिलिंग्स ने पॉडकास्ट में धोनी की तारीफ की और उन्हें अपना सबसे फेवरेट क्रिकेटर बताया। उन्होंने बिना किसी झिझक और परेशानी के धोनी को अपना सबसे पंसदीदा खिलाड़ी बताया और उनके कप्तानी के प्रभाव और औरा के बारे में बातें साझा कीं।
पॉडकास्ट में सैम बिलिंग्स से सवाल पूछा गया कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचाइजी खिलाड़ी के साथ खेले हैं, वह कौन है? सैम बिलिंग्स ने बिना किसी झिझक के कहा कि "धोनी, निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि बस उनकी कप्तानी और उनके प्रभाव के मामले में वे सर्वश्रेष्ठ हैं।" उनसे आगे पूछा गया कि हमें उनके चरित्र के बारे में बताएं। सैम बिलिंग्स ने इसके जवाब में कहा, "वे शानदार हैं। वे अविश्वसनीय रूप से शांत और वास्तव में बहुत 'कूल' हैं। आजकल आपको बहुत अधिक कूल लोग नहीं मिलते, है न? लेकिन वे कितने प्यारे इंसान हैं, यह देखते हुए कि उनके पास कितनी शोहरत है और वे कितने बड़े सुपरस्टार हैं। जाहिर है, वे मेरी तरह ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रशंसक हैं, इसलिए हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का हर मैच देखते थे क्योंकि वे होटल से बाहर नहीं जा सकते और वे नीचे होटल के बार में भी नहीं जा सकते।"
आखिरी में किया बड़ा खुलासा
वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए धोनी के बारे में कहा कि धोनी अक्सर अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और उनके पास एक हुक्का मैन है जिसका एकमात्र काम हुक्के की देखभाल करना है। उन्होंने कहा, "वह अपने होटल के कमरे का दरवाजा खुला रखते हैं और उनके पास एक छोटा 'शीशा मैन' है, जिसका एकमात्र काम शीशे की देखभाल करना है। उसका नाम खलील है।" धोनी के जीवन का यह नियमित हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बता दें कि शीशा को हुक्का या वाटरपाइप भी कहा जाता है।
इन सब बातों से इतर महेंद्र सिंह धोनी आगामी आईपीएल सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वे चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आईपीएल में इस साल शायद आखिरी बार नजर आएं। आईपीएल की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है और सभी क्रिकेट प्रशंसकों को इसका बेसब्री से इंतजार है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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