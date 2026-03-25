छक्का मारने के बाद ट्रोल होने लगे धोनी, फैंस ने कहा- ऐसे गेंदबाज को तो कोई भी उड़ा दे
इंट्रा स्क्वॉड मैच में धोनी ने गेंदबाज मुकेश चौधरी की गेंद पर छक्का मारा, जिसके बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल है लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे गेंदबाज को तो सिराज भी छक्के मार सकते हैं।
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले महेंद्र सिंह धोनी अच्छी लय में दिख रहे हैं। 44 साल के दिग्गज बल्लेबाज ने चेन्नई सुपर किंग्स के इंट्रा स्क्वॉड मैच में दमदार छक्का जड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने इस वीडियो में काफी ताकतवर शॉट लगाया है। उन्होंने यह शॉट सीएसके के ही गेंदबाज मुकेश चौधरी की गेंदबाजी पर लगाया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की फैंस की विपरीत प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग तारीफ करने के बजाय ट्रोलिंग करने और चुनौती देने में लग गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह के गेंदबाजों को तो कोई भी छक्का मार सकता है। एक यूजर ने लिखा कि मुकेश जैसे गेंदबाजों को तो कोई भी छक्का मार सकता है। वहीं मुंबई इंडियंस के एक फैंस ने नीचे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर साल आप नेट्स में दमदार प्रदर्शन करते हैं। इस बार आपको मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने अच्छा खेलना होगा। एक यूजर ने लिखा इस तरह के गेंदबाजों को तो मोहम्मद सिराज भी छक्का मार सकते हैं। फैंस के इस रवैये से यह समझ में आ रहा है कि लोग मुकेश चौधरी को बहुत ही कमतर गेंदबाज समझ रहे हैं और उनका मानना है कि ऐसे गेंदबाजों पर धोनी छक्के मारकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। फैंस के अनुसार, धोनी द्वारा लगाया गया यह छक्का बहुत साधारण है और इस तरह के गेंदबाजों के ऊपर ऐसे छक्के कोई भी मार सकता है। यहां तक कि मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज भी छक्के मार सकते हैं।
बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन है। चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिस यह बात पक्की समझी जा रही है धोनी का यह सीजन आखिरी सीजन है। धोनी आईपीएल के उन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने आईपीएल के पहले सीजन से लेकर अब तक लगातार लीग में खेलते हुए नजर आए हैं। धोनी के अलावा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मनीष पांडे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 2008 से लेकर अब तक आईपीएल में नजर आ रहे हैं।
बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ 30 मार्च को है। इस दिन महेंद्र सिंह धोनी संजू सैमसन के साथ एक ही टीम में नजर आ सकते हैं। एक तरफ टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी धोनी तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।