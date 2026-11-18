इरफान पठान को एक चौका-दो गगनचुंबी छक्के और जीत, अश्विन ने बताया एमएस धोनी का सबसे गुस्से वाला रूप
आर अश्विन ने महेंद्र सिंह धोनी के उस किस्से को साझा किया है, जब साल 2010 में उन्होंने इरफान पठान के आखिरी ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारकर ना सिर्फ टीम को मैच जिताया था, बल्कि अंतिम चार में भी पहुंचाया था और सीएसके ने इस साल पहली ट्रॉफी भी जीती थी। उस आखिरी लीग मैच में धोनी काफी आक्रामक हुए थे।
17 नवंबर 2026, एक ऐसी तारीख, जिसमें आईपीएल के एक बड़े सितारा के करियर का अंत हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट की घोषणा की। उनके रिटायर होने के बाद सभी ने इस बड़े क्रिकेटर के बारे में अपनी भावनाएं साझा कीं। क्रिकेट जगत से जुड़े लोग, चाहे प्रशंसक हों या खिलाड़ी, लगभग हर किसी ने धोनी के बारे में कुछ ना कुछ बात साझा की। जिसने धोनी के साथ भी खेला या उनका विरोधी भी रहा, सबके पास धोनी से जुड़ा अपना किस्सा है। अश्विन महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स में शुरुआती दौर से साथ रहे और आखिर में उन्होंने जब रिटायरमेंट की घोषणा की तब वे सीएसके का ही हिस्सा थे।
धोनी के बारे में रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने 2010 के उस मैच को याद किया है, जिसमें वे इरफान पठान को 2 छक्के और 1 चौका मारकर मैच फिनिश करने के बाद काफी आक्रामक हो गए थे। अश्विन ने इस किस्से को बेहतरीन अंदाज में सामने रखा है और बताया कि यह वह रात थी, जिसने महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दिन प्रतिदन लंबे समय तक जोड़े रखा। अश्विन ने बताया साल 2010 का आईपीएल चल रहा था, चेन्नई ने अपने शुरुआती 7 में से पांच मुकाबले गवां दिए थे। सिर्फ दो मैचों में जीत मिली थी और फिर महेंद्र सिंह धोनी को शेन बॉन्ड की एक गेंद से चोट लग गई। लिहाजा उन्हें तीन मैचों के लिए टीम से बाहर होना पड़ा। इस दौरान सुरेश रैना को कप्तान करनी पड़ी। हालांकि, जब फिट होकर धोनी आए और आखिरी लीग मैच में टीम को अपने बल्ले से जीत दिलाई तब वे काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए। उस दिन कैप्टन कूल को गुस्से में क्रिकेट प्रशंसकों ने देखा था।
अश्विन ने दिखाया कैप्टन कूल का सबसे आक्रामक रूप
अश्विन ने बुधवार को क्रिकबज से अपने विचार साझा करते हुए कहा- "यह आईपीएल 2010 की बात है। CSK ने अपने शुरुआती सात मैचों में से केवल दो जीते थे। उस समय उनके कप्तान धोनी टीम के साथ नहीं थे। ईडन गार्डन्स में शेन बॉन्ड की एक गेंद धोनी की कोहनी पर लग गई थी, जिस वजह से वे तीन मैच नहीं खेल पाए। उनकी गैरमौजूदगी में सुरेश रैना ने टीम की कमान संभाली।" अश्विन अब अपनी यादों को धर्मशाला ले जाते हैं। "चेन्नई सुपर किंग्स का आखिरी लीग मैच। आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। धोनी ने इरफान पठान की गेंदों पर एक चौका और दो छक्के जड़े। सिर्फ चार गेंदों में काम तमाम। CSK ने टॉप-4 में जगह बना ली।" अश्विन ने बताया "उस शाम धोनी पूरे जोश में थे। आखिरी छक्का मारने के बाद उन्होंने अपने हेलमेट पर जोर से हाथ मारा और एक जोरदार दहाड़ के साथ अपनी भावनाओं को बाहर निकाला। यह एक बहुत ही अहम सीख देने वाला अनुभव था। इससे मुझे धोनी की लीडरशिप की एक झलक मिली। मुझे यह भी लगता है कि CSK और धोनी के बीच का वह मशहूर रिश्ता उसी शाम बना था, जो आगे चलकर सालों के साथ और भी मजबूत होता गया।"
उस साल पहली बार चैंपियन बनी थी सीएसके
बता दें कि उस मुकाबले में धोनी के आखिरी ओवर में इरफान पठान पर उस प्रहार से सीएसके की टीम ने अंतिम चार में जगह बनाई थी और फिर सीएसके ने पहली बार आईपीएल का खिताब भी अपने नाम किया था। धोनी के साथ सीएसके का वह सिलसिला सिर्फ एक ट्रॉफी तक नहीं थमा बल्कि आगे भी बढ़ता हुआ पांच कपों तक पहुंचा और अब महान कप्तान अपनी फ्रेंचाइजी के मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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