धर्मेंद्र का किसे देखकर बढ़ता था एक किलो खून? विराट कोहली समेत क्रिकेट जगत ने यूं दी श्रृद्धांजलि

संक्षेप:

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। उन्होंने 'सत्यकाम', 'शोले', 'बंदिनी, 'चुपके चुपके' जैसी फिल्मों काम करके एक अलग मुकाम हासिल किया। उनके निधन पर क्रिकेट जगत ने श्रृद्धांजलि दी है।

Mon, 24 Nov 2025 07:24 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका 89 साल की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन पर भारतीय क्रिकेट जगत ने गहरी संवेदना व्यक्त की। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तक ने एक्टर को श्रृद्धांजलि दी।

कोहली ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''आज हमने भारतीय सिनेमा के एक लेजेंड को खो दिया है, जिन्होंने अपने चार्म और टैलेंट से दिलों को जीता। एक सच्चे आइकॉन जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर किसी को इंस्पायर किया। भगवान इस मुश्किल समय में परिवार को हिम्मत दे। पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।'' पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा, ''आप सिर्फ कद में ही नहीं बल्कि हौसले में भी ऊंचे रहे। धर्मेंद्र जी हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ताकत दयालु हो सकती है। ओम शांति।''

पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह ने लिखा, ''हर घर में धर्मेंद्र की कोई न कोई पसंदीदा फिल्म जरूर होती थी। वह हमारे बड़े होने और इंडियन सिनेमा के सबसे अच्छे सालों का हिस्सा थे। वह हर रोल में मजबूती, चार्म और ईमानदारी लाते थे, और जहां भी जाते पंजाब का अपनापन साथ ले जाते थे। शोहरत के पीछे एक विनम्र इंसान थे। वह जमीन से जुड़े थे और हमदर्द इंसान थे। उनकी विरासत लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। सनी देओल, बॉबी देओल और पूरे परिवार के प्रति संवेदनाएं।''

पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, ''धर्मेंद्र जी को दिल से श्रद्धांजलि — एक हमेशा रहने वाले आइकॉन जिनकी खूबसूरती, ताकत और बेमिसाल चार्म ने भारतीय सिनेमा पर हमेशा रहने वाली छाप छोड़ी है। अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लेकर ऑन और ऑफ स्क्रीन अपने प्यार तक, उन्होंने अनगिनत दिलों को छुआ और कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनका जज़्बा हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।

सचिन तेंदुलकर ने धर्मेंद्र की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''मैं भी उन कई लोगों में से हूं जो धर्मेंद्र जी को तुरंत चाहने लगे थे। अपने विविधतापूर्ण अभिनय से उन्होंने हमारा मनोरंजन किया। स्क्रीन का रिश्ता उसके बाहर भी और मजबूत हुआ, जब मैं उनसे मिला। उनकी ऊर्जा संक्रामक थी और वह मुझे हमेशा कहते थे कि तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा। वह इतने गर्मजोशी से मिलते थे कि हर कोई खास महसूस करता था। उनके जैसे इंसान का प्रशंसक नहीं होना संभव ही नहीं है। उनके जाने से मेरा दिल भारी है । ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दस किलो खून कम हो गया है। आपकी कमी खलेगी।''

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने लिखा, ''मैं अमिताभ बच्चन साहब के होमटाउन से हूं, लेकिन मुझे वीरू भी उतना ही पसंद था जितना जय। हर कोई धर्मेंद्र को पसंद करता था; मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो उनका फैन न हो। लेजेंड की आत्मा को शांति मिले।'' पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ''धर्मेंद्र जी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक युग थे। सादगी में सितारा, ताकत में हीमैन और दिल में सोना। उनकी फिल्में, उनका अंदाज और उनकी गर्मजोशी। पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। एक महान कलाकार, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ॐ शांति।''

