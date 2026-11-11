धनंजय डी सिल्वा ने ऋषभ पंत और शुभमन गिल को पछाड़ा, WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 एशियन
धनंजय डी सिल्वा पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में दमरार शतक लग चुके हैं और नाबाद हैं। वह WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 एशियन की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।
श्रीलंका के अनुभवी क्रिकेटर धनंजय डी सिल्वा ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन शानदार बल्लेबाजी। वह रावलपिंडी के मैदान पर 241 गेंदों का सामना करने के बाद 167 रन बनाकर नाबाद हैं। यह डी सिल्वा के टेस्ट करियर का 14वां शतक है। वह कप्तान कुसल मेंडिस (188 गेंदों में नाबाद 177) के साथ पांचवें विकेट के लिए 249 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। डी सिल्वा ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 एशियन प्लेयर की लिस्ट में ऋषभ पंत और शुभमन गिल को पछाड़ दिया है।
डी सिल्वा लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंचे
डी सिल्वा लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 40 मैचों में 2974 रन हैं। भारत के स्टार विकेटकीपर पंत ने 42 मैचों में 2948 रन जुटाए हैं जबकि कप्तान गिल ने 42 मैचों में 2917 रन जोड़े हैं। पांचवें नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 2716 रन बटोरे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके। बतौर एशियन डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर ने 44 मैचों में 3584 रन जोड़े हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी।
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 एशियन
3584 - बाबर आजम
2974* - धनंजय डी सिल्वा
2948 - ऋषभ पंत
2917 - शुभमन गिल
2716 - रोहित शर्मा
पाकिस्तान से 30 रन पीछे है श्रीलंकाई टीम
धनंजय डिसिल्वा और कुसल मेंडिस ने पाकिस्तान के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ शानदार शतक जड़कर श्रीलंका को रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक चार विकेट पर 404 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। पूर्व और मौजूदा टेस्ट कप्तानों के बीच हुई इस दोहरी शतकीय साझेदारी ने श्रीलंका को पाकिस्तान के पहली पारी के नौ विकेट पर 434 रन (पारी घोषित) के स्कोर के बेहद करीब पहुंचा दिया। श्रीलंका की टीम अब पाकिस्तान के पहली पारी के स्कोर से महज 30 रन पीछे है।
5वें विकेट के लिए साझेदारी का रिकॉर्ड टूटा
डिसिल्वा और कुसल मेंडिस ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। हालांकि सटीक गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद अब्बास (64 रन देकर दो विकेट) ने उन्हें कुछ हद तक चुनौती दी। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए नाबाद 249 रनों की साझेदारी की जो पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की ओर से इस विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड तिलन समरवीरा और तिलकरत्ने दिलशान के नाम था जिन्होंने 2009 के दौरे पर लाहौर में 207 रन की साझेदारी की थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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