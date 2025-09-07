Dewald Brevis likes this quality of MS Dhoni very much Says If he is sleeping thats the only time its closed एमएस धोनी की इस खासियत के दीवाने हैं डेवाल्ड ब्रेविस, बोले- जब वह सो रहे होते हैं तो..., Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Dewald Brevis likes this quality of MS Dhoni very much Says If he is sleeping thats the only time its closed

एमएस धोनी की इस खासियत के दीवाने हैं डेवाल्ड ब्रेविस, बोले- जब वह सो रहे होते हैं तो...

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने एमएस धोनी की शान में कसीदा पढ़ा है। 22 वर्षीय ब्रेविस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेले थे।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:15 PM
share Share
Follow Us on
एमएस धोनी की इस खासियत के दीवाने हैं डेवाल्ड ब्रेविस, बोले- जब वह सो रहे होते हैं तो...

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी की विनम्रता के दीवाने हैं। धोनी की इस खासियत ने 22 वर्षीय ब्रेविस को बहुत प्रभावित किया है। वह आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेले थे। ब्रेविस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से दो टेस्ट, पांच वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं।

'बेबी एबी' के नाम से मशहूर ब्रेविस ने रविवार (7 सितंबर) को सीएसके द्वारा शेयर कि गए एक वीडियो में कहा, “एमएस के बारे में मैं बस यही कह सकता हूं कि वह बहुत ही विनम्र हैं। वह एक शानदार इंसान हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वह मैदान के बाहर भी कमाल हैं। खिलाड़ियों और लोगों के लिए उनके पास बहुत समय होता है। उनका कमरा हमेशा खुला रहता है। जब वह सो रहे होते हैं, तभी उनका दरवाजा बंद होता है।”

ये भी पढ़ें:ब्रेविस ने AUS के खिलाफ जमाया लंबा छक्का, स्टेडियम के बाहर फैन गेंद लेकर भागा

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने बताया कि वह अक्सर बिना किसी हिचकिचाहट के धोनी के कमरे में चले जाते थे। उनकी बातचीत क्रिकेट तक सीमित नहीं रहती थी। ब्रेविस ने कहा, "मैंने कई बार उनके कमरे में बैठा हूं। उनकी हॉबीज, क्रिकेट देखने या उनके कामों के बारे में बातें की हैं।" उन्होंने कहा, "यह देखना वाकई अद्भुत है कि मैदान के बाहर वह कैसे रहते हैं। हर कोई जानता है कि वह मैदान पर क्या करते हैं। यह बहुत खास है और मैंने वहां बिताए अपने समय का भरपूर आनंद लिया।"

ये भी पढ़ें:किसी की कोई गलती…ब्रेविस कॉन्ट्रोवर्सी पर CSK के बयान के बाद अश्विन ने दी सफाई

बता दें कि सीएसके ने ब्रेविस को आईपीएल 2025 में गुरजपनीत सिंह के चोटिल होने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया था। उन्होंने सीएसके के लिए 6 मैचों में 37.50 के औसत और 180.00 के स्ट्राइक रेट से 225 रन बटोरे, जिसमें दो फिफ्टी शामिल हैं। ब्रेविस ने साल 2022 में मुंबई इंडियंस (एमआई) की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने आईपीएल में कुल 22 मैच खेले हैं, जिसमें 28.44 के औसत से 455 रन जोड़े। उन्होंने इस दौरान 33 छक्के लगाए।

Dewald Brevis Ms Dhoni Chennai Super Kings
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |