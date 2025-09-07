एमएस धोनी की इस खासियत के दीवाने हैं डेवाल्ड ब्रेविस, बोले- जब वह सो रहे होते हैं तो...

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने एमएस धोनी की शान में कसीदा पढ़ा है। 22 वर्षीय ब्रेविस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेले थे।

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी की विनम्रता के दीवाने हैं। धोनी की इस खासियत ने 22 वर्षीय ब्रेविस को बहुत प्रभावित किया है। वह आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेले थे। ब्रेविस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से दो टेस्ट, पांच वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं।

'बेबी एबी' के नाम से मशहूर ब्रेविस ने रविवार (7 सितंबर) को सीएसके द्वारा शेयर कि गए एक वीडियो में कहा, “एमएस के बारे में मैं बस यही कह सकता हूं कि वह बहुत ही विनम्र हैं। वह एक शानदार इंसान हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वह मैदान के बाहर भी कमाल हैं। खिलाड़ियों और लोगों के लिए उनके पास बहुत समय होता है। उनका कमरा हमेशा खुला रहता है। जब वह सो रहे होते हैं, तभी उनका दरवाजा बंद होता है।”

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने बताया कि वह अक्सर बिना किसी हिचकिचाहट के धोनी के कमरे में चले जाते थे। उनकी बातचीत क्रिकेट तक सीमित नहीं रहती थी। ब्रेविस ने कहा, "मैंने कई बार उनके कमरे में बैठा हूं। उनकी हॉबीज, क्रिकेट देखने या उनके कामों के बारे में बातें की हैं।" उन्होंने कहा, "यह देखना वाकई अद्भुत है कि मैदान के बाहर वह कैसे रहते हैं। हर कोई जानता है कि वह मैदान पर क्या करते हैं। यह बहुत खास है और मैंने वहां बिताए अपने समय का भरपूर आनंद लिया।"