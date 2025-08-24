डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमाया लंबा छक्का, स्टेडियम के बाहर फैन गेंद लेकर भागा

डेवाल्ड ब्रेविस ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49 रनों की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक छक्का मारा, जोकि स्टेडियम के पार चला गया, इस बीच एक फैन गेंद को पकड़ने के बाद भागने लगा।

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस की छोटी पारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि वह टीम के लिए बड़ा योगदान नहीं दे सके लेकिन इस दौरान उनके एक शॉट की काफी चर्चा हो रही है। दक्षिण अफ्रीका की पारी के दौरान ब्रेविस ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जोकि स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा। गेंद के गिरते ही एक लड़का उसके पीछे भागता है और गेंद को लेने के बाद तेजी से दूर जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि फिर उसने गेंद को छिपाने की भी कोशिश की। इस दौरान उसकी हरकतें कैमरे ने कैद की।

जेवियर बार्टलेट के ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस ने लगातार गेंदों पर छक्का लगाया। इसमें से एक गेंद स्टेडियम के पार गई, जिसे एक युवा फैन ने पकड़ा और स्टेडियम से दूर भागने लगा। हालांकि फिर वह वापस आया और गेंद को छिपाने की एक्टिंग करता दिखा। डेवाल्ड ब्रेविस ने 28 गेंद में 49 रन की पारी खेली। ब्रेविस को कैमरन ग्रीन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया।

ट्रेविस हेड (142), कप्तान मिशेल मार्श (100) के बाद कैमरन ग्रीन (नाबाद 118) के पहले वनडे शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर 431 रन से वनडे में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। यही टीम घरेलू टीम सीरीज के पहले दो मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 रन का आंकड़ा पार करने में विफल रही थी। सीरीज का अपना पहला मैच खेल रहे ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने 22 रन देकर पांच विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को झकझोर दिया जिससे मेहमान टीम 24.5 ओवर में 155 रन पर ऑल आउट हो गई।