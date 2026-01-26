अनिल कुंबले जैसे बदनसीब खिलाड़ियों की लिस्ट में जुड़ा डेवाल्ड ब्रेविस का नाम, टीम हारी मगर मिला ये इनाम

संक्षेप: प्रिटोरिया कैपिटल की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदर शतक जड़ते हुए 101 रनों की तूफानी पारी खेली, मगर सनराइजर्स की टीम ने उनकी इस मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रिटोरिया कैपिटल को फाइनल में हार नसीब हुई।

प्रिटोरिया कैपिटल को रविवार, 25 जनवरी की रात SA20 के फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में प्रिटोरिया कैपिटल की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदर शतक जड़ते हुए 101 रनों की तूफानी पारी खेली, मगर सनराइजर्स की टीम ने उनकी इस मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रिटोरिया कैपिटल ने ब्रेविस के शतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर को सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम ने 4 गेंदें और 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए मैथ्यू ब्रीट्जके ने 68 तो कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने 63 रनों की नाबाद पारी खेली।

फाइनल मैच के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस का प्रदर्शन दमदार था तो उन्हें टीम की हार के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। POTM बनते ही डेवाल्ड ब्रेविस का नाम अनिल कुंबले जैसे बदनसीब खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो गया है।

यह लिस्ट है टी20 फाइनल में टीम की हार के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने की। इस लिस्ट में उन टूर्नामेंट को शामिल किया गया है, जिसमें 5 से अधिक टीम हिस्सा लेती हो।

IPL 2009 के फाइनल में अनिल कुंबले ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 4 ओवर के कोटे में मात्र 16 रन खर्च कर 4 विकेट लिए थे, उनके उम्दा स्पेल के बावजूद आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्हें इनाम में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला था।

आखिरी बार 2012 में डेविड मिलर टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में हारने वाली टीम की ओर से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले आखिरी खिलाड़ी थे। 14 साल बाद इस लिस्ट में डेवाल्ड ब्रेविस ने अपनी जगह बनाई है।

T20 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड (हारने वाली टीम में) {5+ टीमों ने टूर्नामेंट खेला} रॉबिन पीटरसन बनाम ईगल्स, 2004

फवाद आलम बनाम सियालकोट स्टैलियंस, 2006

अनिल कुंबले बनाम डेक्कन चार्जर्स, 2009

डेविड मिलर बनाम हैम्पशायर, 2012