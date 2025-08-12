AUS vs SA: डेवाल्ड ब्रेविस के तूफानी शतक से हिली रिकॉर्ड बुक, ऑस्ट्रेलिया में रच डाला नया इतिहास

Dewald Brevis Century: दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। ब्रेविस 125 रन बनाकर नाबाद रहे।

दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच आग उगली। उन्होंने मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में तूफानी सेंचुरी लगाई। ब्रेविस 56 गेंदों में 125 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 8 छक्के जमाए। ब्रेविस ने 41 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक है। उन्होंने रिकॉर्ड बुक हिला दी है और नया इतिहास रचा है। वह दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने 22 साल और 105 दिन की उम्र में यह कारनामा अंजाम दिया।

ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरी सबसे तेज सेंचुरी लगाई है। उनसे आगे डेविड मिलर हैं। मिलर ने 2017 में बांग्लादेश के विरुद्ध 35 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी। ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने साथ ही ऑस्ट्रेलियाई सरमजीं पर सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल लगाने का कमाल किया है। ब्रेविस ने इसके अलावा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है।

उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। डुप्लेसी ने 2015 में जोहानसबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ 119 रन बनाए थे। ब्रेविस के नाम अब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी हो गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर शेन वॉटसन को पछाड़ा है। वॉटसन ने 2016 में सिडनी के मैदान पर भारत के खिालफ नाबाद 124 रन बनाए थे।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (दक्षिण अफ्रीका) 125* डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया, डार्विन 2025

119 फाफ डू प्लेसिस बनाम वेस्टइंडीज, जोबर्ग 2015

117* रिचर्ड लेवी बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन 2012

117 रीजा हेंड्रिक्स बनाम पाकिस्तान, सेंचुरियन 2024

114* मॉर्न वैन विक बनाम वेस्टइंडीज, डरबन 2015