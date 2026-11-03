कैच पकड़ते समय आपस में भिड़े न्यूजीलैंड के दो क्रिकेटर, एक हुआ पहले वनडे मैच से बाहर
टीम इंडिया के खिलाफ पहले वनडे मैच से पहले ट्रेनिंगके दौरान कैच पकड़ते समय आपस में न्यूजीलैंड के 2 क्रिकेटर भिड़ गए। इनमें से एक खिलाड़ी पहले वनडे मैच से बाहर हो गया है, जो डेवॉन कॉनवे हैं।
टीम इंडिया के खिलाफ कल यानी बुधवार 4 नवंबर को होने वाले पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से ठीक एक दिन पहले न्यूजीलैंड की टीम को एक बड़ा झटका लगा। न्यूजीलैंड के मुख्य खिलाड़ियों में शामिल बल्लेबाज पहले वनडे मैच से बाहर हो गया है। कीवी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैच से एक दिन पहले यानी 3 नवंबर को ट्रेनिंग के दौरान कैच पकड़ते समय उनको सिर पर चोट लगी है। साथी खिलाड़ी से उनकी टक्कर हो गई थी।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि आज (3 नवंबर) ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड की टीम की ट्रेनिंग के दौरान कैच लेने की कोशिश में डेवॉन कॉनवे और मैट हेनरी टकरा गए। दोनों खिलाड़ियों का तुरंत मौके पर मौजूद मेडिकल स्टाफ ने इलाज किया और उनके हेड इंजरी असेसमेंट किए गए। कॉनवे को आगे की जांच के लिए A&E ले जाया गया, जिसमें कनकशन की पुष्टि हुई, जिससे वह कल (4 नवंबर) भारत के खिलाफ पहले ODI से बाहर हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस भी खिलाड़ी को कंधे से ऊपर के हिस्से में चोट लगती है तो उसका ऑन फील्ड कनकशन टेस्ट होता है, जिसमें अगर खिलाड़ी फेल हो जाता है तो उसे मेजर टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहां अगर इंजरी पाई जाती है तो उन्हें मैच से बाहर होना पड़ता है।
बोर्ड ने आगे जानकारी दी है कि दोनों खिलाड़ियों पर नजर रखी जाएगी और भारत के खिलाफ ODI सीरीज़ में उनके शामिल होने के बारे में सही समय पर अपडेट किया जाएगा। कॉनवे को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने साफ जानकारी दी है, लेकिन मैट हेनरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, जिसका मतलब है कि वे ठीक हैं और पहले वनडे मैच में खेलने के लिए उपलब्ध हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो बुधवार 4 नवंबर को होने वाले मैच को वे मिस कर सकते हैं। किसी तरह के रिप्लेसमेंट का ऐलान बोर्ड ने नहीं किया है।
आपको बता दें, न्यूजीलैंड को दो झटके पहले ही लग चुके हैं। ऑलराउंडर रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। वे कुछ समय पहले चोटिल हो गए थे, जिससे वे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में वह वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे और टेस्ट सीरीज के लिए उनकी चोट का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें टेस्ट टीम में जगह मिल पाएगी। उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2 नवंबर को ही कर दिया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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