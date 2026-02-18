सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल को लगी चोट, RCB की भी टेंशन बढ़ी
बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल बुधवार को कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान चोट के कारण मैदान से बाहर गए। फील्डिंग करते समय उनकी उंगुली में चोट लगी।
कर्नाटक के बैट्समैन देवदत्त पडिक्कल उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 सेमीफाइनल के चौथे दिन चोटिल हो गए, जिससे उनके करियर की बेस्ट इनिंग फीकी पड़ गई। बाएं हाथ के बैट्समैन को बुधवार को उत्तराखंड की पहली इनिंग के दौरान गली में डाइविंग कैच लेने की कोशिश में उंगली में चोट लग गई और वह मैदान से बाहर चले गए। पडिक्कल ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए इससे पहले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 330 गेंदों पर 29 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 232 रन बनाए थे, जिससे कर्नाटक ने 194.4 ओवर में 736 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। जवाब में उत्तराखंड को मुश्किल हुई और वे 233 रन पर आउट हो गए, जिसमें विद्याधर पाटिल और व्यशाक विजयकुमार ने तीन-तीन विकेट लिए।
यह चोट 75वें ओवर की पांचवीं गेंद पर लगी जब अभय नेगी ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ड्राइव किया। पडिक्कल ने कैच लेने के लिए डाइव लगाई, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए, ऐसा लगा कि उनकी उंगली में चोट लग गई है। वह तुरंत इलाज के लिए मैदान से चले गए, जिससे आईपीएल से पहले चिंता बढ़ गई, जिसमें वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रिप्रेजेंट करते हैं।
पडिक्कल ने कर्नाटक की दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं की। श्रेयस गोपाल नंबर 3 पर आए लेकिन बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि करुण नायर नंबर 4 पर रहे। कर्नाटक ने फॉलो-ऑन देने के बजाय फिर से बैटिंग करने का फैसला किया, जिसमें कृतिक कृष्णा और मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग की। लंच तक, कर्नाटक का स्कोर 39/1 था, जिससे उनकी कुल बढ़त 542 रन हो गई।
इस बीच, जम्मू और कश्मीर ने बंगाल को उन्हीं के यहां हराकर अपने पहले रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। कर्नाटक का शानदार परफॉर्मेंस और पडिक्कल की चोट का डर अब देश भर के क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय है, जिससे फाइनल की तैयारी में ड्रामा और बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
