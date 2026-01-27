Cricket Logo
Devdutt Padikkal replaces Mayank Agarwal as Karnataka captain injured Karun Nair will miss the match against Punjab
अग्रवाल की जगह कर्नाटक के कप्तान बने पडिक्कल, चोटिल करुण नायर पंजाब के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे

देवदत्त पडिक्कल को सोमवार को मयंक अग्रवाल की जगह कर्नाटक का कप्तान बनाया गया और यह फैसला पंजाब के खिलाफ 29 जनवरी से मुल्लांपुर में होने वाले उनके आखिरी रणजी ट्रॉफी लीग मैच से पहले लिया गया।

Jan 27, 2026 10:46 am ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
देवदत्त पडिक्कल को सोमवार को मयंक अग्रवाल की जगह कर्नाटक का कप्तान बनाया गया और यह फैसला पंजाब के खिलाफ 29 जनवरी से मुल्लांपुर में होने वाले उनके आखिरी रणजी ट्रॉफी लीग मैच से पहले लिया गया।

अग्रवाल को 15 सदस्यीय टीम में एक सीनियर बल्लेबाज के तौर पर बरकरार रखा गया है जिसमें भारत के खिलाड़ी केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं।

जनवरी 2025 में हरियाणा के खिलाफ खेलने के बाद यह राहुल का पहला रणजी मैच होगा।

अग्रवाल का अब तक का सत्र औसत रहा है, उन्होंने नौ पारियों में 33 की औसत से 298 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं।

देवदत्त ने राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ सत्र के पहले मैच में 96 और 15 रन बनाए थे, जिसके बाद वह राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए चले गए थे।

हालांकि सीनियर बल्लेबाज करुण नायर मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच के दौरान उंगली में चोट लगने के कारण इस मुकाबले से बाहर रहेंगे।

कर्नाटक (21 अंक) ग्रुप बी में महाराष्ट्र (24) और मध्य प्रदेश (22) के बाद तीसरे स्थान पर है और नॉकआउट चरण में पहुंचने के लिए उसे पंजाब को हराना होगा ताकि गणितीय गणनाओं की परेशानी से बचा जा सके।

कर्नाटक का स्क्वाड

देवदत्त पड्डीकल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, केवी अनीश, आर स्मरण, श्रेयस गोपाल, कृतिक कृष्णा, एम वेंकटेश, विद्याधर पाटिल, विद्वत कवरप्पा, प्रसिद्ध कृष्ण, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी, केएल श्रीजीत, ध्रुव प्रभाकर।

