वेलिंगटन में शतक से चूके देवदत्त पडिक्कल, नहीं खत्म कर पाए SENA देशों में 7 साल से पड़ा ‘सैकड़े’ का सूखा
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन देवदत्त पडिक्कल 80 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। 7 सालों से नंबर तीन पर सेना देशों में किसी भी भारतीय बैटर ने शतक नहीं लगाया है। ऐसे में देव के पास यह मौका था, लेकिन वे चूक गए। आखिरी बार इस नंबर पर सेना देशों में पुजारा ने साल 2019 में शतक जड़ा था।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन देवदत्त पडिक्कल शतक से चूक गए। वे 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 175 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे। देव जिस लय में दिखाई दे रहे थे उससे लग रहा था कि वे भारत के लिए शतक जड़कर खास उपलब्धि हासिल कर पाएंगे और 7 साल से सेना देशों में नंबर तीन की पोजिशन पर पड़े शतक के सूखे को खत्म कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
भारत के लिए सेना देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नंबर तीन की पोजीशन पर कोई भी शतक पिछले 7 सालों से नहीं आया है। आखिरी बार चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए साल 2019 में शतक जड़ा था। उन्होंने तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी के महीने में सिडनी में 373 गेंदों का सामना करते हुए 193 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज जिसमें खुद पुजारा भी शामिल हैं, सेना देशों में नंबर तीन पर शतक नहीं लगा सके। देवदत्त पडिक्कल वेलिंगटन टेस्ट में इसके बहुत करीब गए, लेकिन काइल जैमिसन ने उन्हें अपना शिकार बनाकर यह उपलब्धि नहीं हासिल करने दी।
श्रीलंका टेस्ट सीरीज से हुआ 'देव' का उदय
हालांकि, देवदत्त के आउट होने के बाद भी भारत इस मुकाबले में अच्छी स्थिति में है। देवदत्त पडिक्कल ने अगस्त 2026 में श्रीलंका में हुई टेस्ट सीरीज के दौरान मिले मौके को भुनाया है। तब साई सुदर्शन चोट के कारण बाहर हो गए थे, जिसकी वजह कर्नाटक के इस बल्लेबाज को मौका मिला था। इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और दो मैचों की सीरीज में सिर्फ 3 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 328 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता। उन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 167 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 44 रनों की इनिंग खेली। उन्होंने दूसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में 117 रनों की पारी खेली। उस सीरीज में पडिक्कल ने दो शतक लगाए। उस कमाल के प्रदर्शन के बाद यह लगभग तय हो गया था कि अब साई सुदर्शन के फिट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल को तरजीह दी जाएगी और वही हुआ। न्यूजीलैंड सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में उन्हें मौका मिला और उन्होंने इस मौके को खूब भुनाया। उन्होंने बीते कुछ वर्षों में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है। 2024 में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले पडिक्कल ने अब तक कुल 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 7 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 69.67 की औसत के साथ 498 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से अब तक दो शतक और दो अर्धशतक निकले हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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