VHT: देवदत्त पड्डीकल 5वें शतक से चूके लेकिन कर दिया ऐसा कारनामा जो आज तक नहीं हुआ था

संक्षेप:

मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के देवदत्त पड्डीकल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अब तक के 6 मैचों में 4 शतक और 1 अर्धशतक के साथ वह 605 रन बटोर चुके हैं। इसके साथ ही वह विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में 3 बार 600+ रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं।

Jan 07, 2026 10:13 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देवदत्त पड्डीकल इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। टीम इंडिया की वनडे टीम में भले ही उन्हें नहीं चुना गया लेकिन वह विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार रनों का अंबार खड़ा करते जा रहे हैं। उनके फॉर्म का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट के 6 मैचों में 5वां शतक जड़ने से सिर्फ 9 रन से चूक गए। कर्नाटक की तरफ से खेल रहे पड्डीकल ने मंगलवार को गुजरात के खिलाफ 91 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने VHT के इतिहास में ऐसा कारनामा कर दिया जो अब तक नहीं हुआ था। वह टूर्नामेंट के इतिहास में 3 बार 600 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं।

6 मैच में 4 शतक, 1 अर्धशतक

गुजरात के खिलाफ 91 रन की पारी के साथ मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में पड्डीकल के 6 मैचों में 605 रन हो चुके हैं। उन्होंने अपनी करियर में तीसरी बार इस टूर्नामेंट में 600 रन का आंकड़ा पार किया। वह विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। इससे पहले रुतुराज गायकवाड़ ने VHT में दो बार 600 रन के आंकड़े को पार किया था।

VHT में तीसरी बार 600+ रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज

देवदत्त पड्डीकल ने सबसे पहले 2019-20 के विजय हजारे ट्रॉफी में 600 रन का आंकड़ा पार किया था। तब उनकी उम्र 20 वर्ष थी। उसके एक साल बाद 2020-21 के टूर्नामेंट में तो उन्होंने 737 रन कूट डाले। ये विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में किसी एक सीजन में तीसरा सबसे ज्यादा रन है। किसी एक सीजन में उनसे ज्यादा रन सिर्फ नारायण जगदीशन और पृथ्वी शॉ के नाम दर्ज हैं जिन्होंने 820+ रन बनाए हैं। 2020-21 में पड्डीकल ने लगातार मैचों में 4 शतक ठोके थे।

इस VHT सीजन में सबसे ज्यादा रन के मामले में दूसरे नंबर पर

पड्डीकल जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं, वह किसी एक VHT सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। वह अपने पिछले बेस्ट 737 रन से सिर्फ 132 रन पीछे हैं। मौजूदा टूर्नामेंट में कर्नाटक का अभी एक ग्रुप स्टेज का मैच बाकी है और इसके अलावा टीम कम से कम एक नॉकआउट मैच तो खेलेगी ही खेलेगी। इस सीजन में फिलहाल वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। 634 रन के साथ टॉप पर चल रहे विदर्भ के अमन मोखाडे से वह सिर्फ 29 रन पीछे हैं।

सबसे ज्यादा लिस्ट ए शतक के रिकॉर्ड पर भी नजर

देवदत्त पड्डीकल लिस्ट ए में सबसे ज्यादा शतक की रेस में भी शामिल हैं। उन्होंने लिस्ट ए में अब तक 13 शतक जड़े हैं और तीसरे नंबर पर हैं। 15 शतकों के साथ महाराष्ट्र के अंकित बवाने पहले और 14 शतकों के साथ रुतुराज गायकवाड़ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
