अंपायर की एक गलती की वजह से दोहरे शतक से चूके देवदत्त पडिक्कल, मगर न्यूजीलैंड में भारत को बचाया
देवदत्त पडिक्कल ने न्यूजीलैंड में जाकर भले ही एक रन से अपना दोहरा शतक गंवा दिया, लेकिन टीम इंडिया ए की लाज उन्होंने बचाई, क्योंकि पहली पारी में भारत की टीम सस्ते में ऑलआउट हो गई थी।
टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा शुरू हो चुका है। भारत की मुख्य टीम टी20 सीरीज खेल रही है, जबकि इंडिया ए ने भी 23 अक्टूबर से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 3 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेलनी शुरू कर दी है। इंडिया ए सीरीज के पहले मैच की दूसरी पारी में देवदत्त पडिक्कल आसानी से दोहरा शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन अंपायर की एक चूक के कारण उन्हें 199 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ा। एक मामूली सी अपील पर अंपायर ने उन्हें कैच आउट दे दिया।
दरअसल, देवदत्त पडिक्कल 247 गेंदों में 199 रन बना चुके थे। जैक जिब्सन के खिलाफ वे बल्लेबाजी कर रहे थे। जिब्सन ने एक गेंद लेग साइड में डाली, जिसे पडिक्कल ने खेलने की कोशिश की और गेंद उनके करीब से गुजरी। इस दौरान गेंद पैड पर लगी और गेंद ने थोड़ी सी दिशा बदली। एक आवाज भी उसी दौरान अंपायर को सुनाई दी। बल्ला भी उसी दिशा में था। एक मामूली सी अपील भी विकेटकीपर और गेंदबाज की ओर से हुई, जिस पर अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी और पडिक्कल 248 गेंदों में 199 रनों के स्कोर पर आउट हो गए और अपना दूसरा दोहरा शतक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जड़ने से चूक गए। अंपायर ने जैसे ही पडिक्कल को आउट दिया तो पडिक्कल के हाव-भाव में उनकी दोहरी निराशा साफ देखी जा सकती थी। पहला तो यह कारण था कि उन्हें गलत आउट दिया गया, दूसरा कारण यह था कि वे दोहरे शतक से चूक गए।
इस सीरीज के पहले मुकाबले में इंडिया ए टीम पहली पारी में 113 रनों पर ढेर हो गई और जवाब में न्यूजीलैंड ने 317 रन बना दिए। इसके बाद लग रहा था कि भारत के लिए इस मैच में परेशानी होगी, लेकिन देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। देवदत्त पडिक्कल इस बीच दोहरे शतक से चूक गए। वह अंपायर की एक गलती का शिकार हुए और 199 रनों पर उनको पवेलियन लौटना पड़ा। वहीं, साई सुदर्शन अपना शतक पूरा करने से चूक गए। साई सुदर्शन ने 184 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली। 12 चौके इस पारी में सुदर्शन ने लगाए। पडिक्कल और सुदर्शन की इन्हीं पारियों के दम पर टीम इंडिया की हालत इस ए गेम में अच्छी हो गई है, क्योंकि भारत के पास अब दूसरी पारी में 173 रनों की बढ़त हो गई है और हाथ में अभी भी तीसरे दिन के टी ब्रेक तक 5 विकेट हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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