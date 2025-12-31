विजय हजारे ट्रॉफी में तूफान मचा रहा RCB का ये बल्लेबाज, 4 मैचों में लगा चुका है 3 शतक
आरसीबी के धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिकल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने तूफान मचा रखा है। विजय हजारे ट्रॉफी में पडिकल अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं। वे विजय हजारे ट्ऱॉफी 2025-26 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पडिकल ने इस टूर्नामेंट के अब तक चार मैच खेले हैं, जिसमें अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। आरसीबी के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी के 4 में से 3 मैचों में अब तक शतक लगाए हैं। पडिकल इस समय इस तरह की बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं कि उन्होंने गेंदबाजों को पूरी तरह से डोमिनेट किया है।
कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए समाली बल्लेबाज पडिकल ने विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मैच में 24 दिसंबर को झारखंड के गेंदबाजों को रडार पर लिया। उन्होंने इस सीजन वीएचटी की शुरुआत शतक से की। पडिकल ने झारखंड के खिलाफ खेले गए मैच में 118 गेंदों में ताबड़तोड़ 147 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 10 चौके और 7 छक्के लगाए। 26 दिसंबर को खेले गए राउंड 2 के मैच में पडिकल ने केरल के खिलाफ 124 रनों की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 137 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 124 रन बनाए थे। बैक टू बैक शतक लगाने के बाद उनके पास राउंड 3 के मैच में तमिलनाडु के खिलाफ शतकों की हैट्रिक लगाने का भी मौका था शुरुआत अच्छी मिलने के बाद पडिकल उसे बड़े स्कोर में तबदील नहीं कर पाए और 22 रनों के योग पर आउट हो गए।
हालांकि, राउंड 4 के मैच में पडिकल ने अपनी रिदम बरकरार रखी और एक बार फिर शानदार शतकीय पारी खेली। पाडुंचेरी के खिलाफ खेले गए मैच में सलामी बल्लेबाज पडिकल ने 116 गेंदों में 10 चौकों और चार छक्के की मदद से 113 रनों की पारी खेली और टीम को मजबूत स्थित में पहुंचाया। बता दें कि पडिकल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अब तक चार मैच खेले हैं, जिसमें 101.50 की बेहतरीन औसत और 147 के स्ट्राइक रेट के साथ 406 रन बनाए हैं और इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में देवदत्त पडिकल का प्रदर्शन
147 रन बनाम झारखंड
124 रन बनाम केरल
22 रन बनाम तमिलनाडु
113 रन बनाम पांडुचेरी