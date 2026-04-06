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बल्लेबाजी में बुनियादी बदलाव के रिजल्ट से खुश हैं देवदत्त पड्डिकल, बताया सुधार का श्रेय किसे जाता है

Apr 06, 2026 03:57 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु, भाषा
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने सफेद गेंद के प्रारूपों में अपने अच्छे प्रदर्शन का श्रेय अपने 'कंफर्ट जोन' (आरामदायक दायरे) से बाहर निकलने और अपनी बल्लेबाजी में बुनियादी बदलाव करने को दिया है। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी में बदलाव करना आसान नहीं था।

बल्लेबाजी में बुनियादी बदलाव के रिजल्ट से खुश हैं देवदत्त पड्डिकल, बताया सुधार का श्रेय किसे जाता है

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने सफेद गेंद के प्रारूपों में अपने अच्छे प्रदर्शन का श्रेय अपने 'कंफर्ट जोन' (आरामदायक दायरे) से बाहर निकलने और अपनी बल्लेबाजी में बुनियादी बदलाव करने को दिया है।

देवदत्त ने आईपीएल के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 61 रन बनाने के बाद रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 50 रन बनाए। आरसीबी ने यह मैच 43 रन से जीता।

देवदत्त ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद मिली। बल्लेबाजी में बदलाव करना आसान नहीं था क्योंकि क्रिकेट के इस प्रारूप के लिए मुझे अपनी बुनियाद को पूरी तरह से बदलना पड़ा।’

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उन्होंने कहा, ‘यह बदलाव मुझे जानबूझकर करना पड़ा और आरसीबी और सहयोगी स्टाफ ने मेरा मार्गदर्शन करके बहुत मदद की।’

लेकिन क्या टी20 के एक आयामी होने का खतरा है क्योंकि सभी बल्लेबाज अपने पावर हिटिंग कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं?

इस सवाल पर देवदत्त ने कहा, ‘मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी का स्तर काफी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि हर कोई बड़े छक्के और चौके लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और अब गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि वे भी उसी राह पर चलते हुए अपने खेल का स्तर ऊपर ले जाएं।’

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का मानना ​​है कि गेंदबाज जल्द ही वापसी करेंगे।

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देवदत्त ने कहा, ‘मुझे पूरा भरोसा है कि सभी गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, विकेट भी थोड़े धीमे होने लगेंगे और चीजें बदल जाएंगी।’

इसके बावजूद उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी टिम डेविड के पावर-हिटिंग कौशल की प्रशंसा की, जिन्होंने 25 गेंदों में 70 रन बनाकर सीएसके के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था।

देवदत्त ने कहा, ‘हम उन्हें अभ्यास के दौरान प्रतिदिन ऐसा करते हुए देखते हैं और वह जिस भी गेंद का सामना करते हैं, उसे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। वह खेल के जिस चरण में बल्लेबाजी के लिए आते हैं उस समय उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाया है।’

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डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने आईपीएल 2026 का शानदार आगाज किया है। उसने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल की है। 4 अंक और बेहतर नेट रनरेट की बदौलत आरसीबी आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में फिलहाल शीर्ष पर है। दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी ने टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और फिलहाल ऑरेंज कैप उनके पास है। रवि बिश्नोई के पास पर्पल कैप है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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