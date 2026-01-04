Cricket Logo
विजय हजारे ट्रॉफी में तबाही मचा रहा है ये बल्लेबाज, 102 का है औसत; टीम इंडिया में फिर भी जगह नहीं

संक्षेप:

देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में अभी तक खेले 5 मुकाबलों में 4 शतक ठोके हैं, उन्होंने इस दौरान 102 से भी अधिक की औसत के साथ इस टूर्नामेंट में 514 रन बना लिए हैं। हालांकि उन्हें फिर भी टीम में नहीं चुना गया।

Jan 04, 2026 08:34 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज में नियमित कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर वापसी करने जा रहे हैं। अय्यर का चयन हालांकि अभी भी फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद होगा। गिल-अय्यर के टीम में आने से ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक जड़ा था। वहीं तिलक विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनके अलावा एक ऐसा नाम है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है।

यह नाम है बाएं हाथ के ओपनर देवदत्त पडिक्कल का। पडिक्कल का बल्ला इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में जमकर बोल रहा है। अभी तक खेले 5 मुकाबलों में वह 4 शतक ठोक चुके हैं, उन्होंने इस दौरान 102 से भी अधिक की औसत के साथ इस टूर्नामेंट में 514 रन बना लिए हैं। हालांकि उन्हें फिर भी टीम में नहीं चुना गया।

सिर्फ इस सीजन में ही नहीं, देवदत्त पडिक्कल का रिकॉर्ड विजय हजारे ट्रॉफी में शुरुआत से ही शानदार रहा है। 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में इस बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने 33 मैच खेले हैं, जिसमें 94.74 की औसत के साथ 2525 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 25 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया, जिसमें 12 शतक शामिल है।

अगर किसी बल्लेबाज का डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना शानदार रिकॉर्ड हो तो उसे जल्द ही नेशनल टीम में जगह मिल जानी चाहिए। हालांकि देवदत्त पडिक्कल अभी 50 ओवर फॉर्मेट में अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, पडिक्कल टेस्ट और टी20 में भारत के लिए डेब्यू कर चुके हैं।

