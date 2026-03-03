क्या आकिब नबी की टीम इंडिया में होगी एंट्री? देवजीत सैकिया बोले- BCCI किसी टैलेंट को…
जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कमाल का प्रदर्शन किया। वह सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की।
जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी रणजी ट्रॉफी में धमाल माचने की वजह से सुर्खियों में है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 60 विकेट चटकाए। उन्होंने दो सीजन में 104 शिकार हैं। जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी चैंपियन बनाने में नबी की अहम भूमिका रही। 29 वर्षीय नबी को भारत की टेस्ट टीम में जल्द से जल्द शामिल करने की मांग उठ रही है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी तेज गेंदबाज को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नबी को इंग्लैंड दौरे पर मौका मिलना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव टरी देवजीत सैकिया ने उम्मीदों को और बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई किसी भी टैलेंट को नजरअंदाज नहीं करेगा।
सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, ''उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। टीम की सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पांच विकेट लिए और फाइनल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके स्पेल ने फाइनल बदल दिया। इसलिए, हर कोई उनपर ध्यान दे रहा है। हमने अपने सिलेक्टर्स को हर रणजी ट्रॉफी मैच में मौजूद रहने की जिम्मेदारी दी है। फाइनल और अन्य मैचों में हमारे सिलेक्टर्स मौजूद थे। मुझे यकीन है कि उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। वह पहले से ही लाइमलाइट में था। सिलेक्टर्स फैसला लेंगे।''
उन्होंने आगे कहा, ''बीसीसीआई ने सही मंच तैयार है ताकि कोई भी प्रॉपर टैलेंट नजरअंदाज नहीं हो। जब सिलेक्टर्स मौजूद होते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर होता है, जिसे वे करीब से ट्रैक कर रहे होते हैं। इसीलिए छोटी और कम जानी-मानी जगहों के इतने सारे खिलाड़ियों को देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। नबी बारामूला से है। उसे इस पोजीशन पर कौन लाया? जम्मू-कश्मीर के सिलेक्टर्स। बीसीसीआई सिलेक्टर्स उसे नहीं लाए। लेकिन जब वह घरेलू क्रिकेट खेलता है और अपनी स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करता है तो बीसीसीआई सिलेक्टर्स डोमेस्टिक मैचों पर नजर रखते हैं।''
भारतीय टीम पेस बॉलिंग में और गहराई चाहती है। फिलहाल, टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज लीड कर रहे हैं। नबी को सीनियर टीम में जगह पाने से पहले इंडिया ए लेवल पर खुद को साबित करना पड़ सकता है। हालांकि, अक्टूबर में होने वाले अहम न्यूजीलैंड टूर को देखते हुए, सिलेक्टर्स उनकी प्रोग्रेस पर करीब से नजर रखेंगे।
