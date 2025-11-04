Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Despite Yashasvi Jaiswal century Mumbai get only 1 point In Ranji Trophy gears up for South Africa Test series
यशस्वी जायसवाल के शतक के बावजूद मुंबई को एक अंक, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारी पुख्ता

संक्षेप: राजस्थान और मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी मैच ड्रॉ रहा। मुंबई को महज एक अंक मिला। मुंबई का हिस्सा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मंगलावर को मैच के आखिरी दिन शानदार शतकीय पारी खेली।

Tue, 4 Nov 2025 07:45 PMBhasha
सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी पुख्ता करता हुए 16वां प्रथम श्रेणी शतक लगाया लेकिन मुंबई की टीम राजस्थान के खिलाफ ड्रॉ रहे रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी के मैच में एक ही अंक मिला। राजस्थान टीम ने जयपुर में पहली पारी में 617 रन बनाने के बाद 363 रन की बढ़त ले ली थी। दीपक हुड्डा ने 248 रन की यादगार पारी खेली।

पहली पारी में 254 रन बनाने वाली मुंबई टीम ने तीसरे दिन के आखिर में बिना किसी नुकसान के 89 रन बना लिए थे। मंगलवार को आखिरी दिन जायसवाल ने 174 गेंद में 156 रन बनाए जिसकी मदद से मुंबई ने तीन विकेट पर 269 रन जुटाए। आखिरी दिन राजस्थान ने 60 ओवर डाले। जायसवाल ने अपनी पारी में 18 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने मुशीर खान के साथ (115 गेंद में 63 रन) 149 और सिद्धेश लाड (नाबाद 19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़े।

एक अन्य मैच में पुडुच्चेरी के खिलाफ ड्रॉ मैच में दिल्ली को एक ही अंक मिला। अर्पित राणा और सनत सांगवान के शतकों और 321 रन की अटूट साझेदारी की मदद से दिल्ली ने दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत की लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर पुडुच्चेरी को तीन अंक मिले। पुडुच्चेरी ने दिल्ली के पहली पारी के 294 रन के जवाब में 481 रन बनाए थे।

दिल्ली ग्रुप डी में पांचवें स्थान पर है जबकि हैदराबाद दस अंक लेकर शीर्ष पर है। मुंबई के भी समान अंक है लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वह दूसरे स्थान पर है। राजस्थान तीसरे और जम्मू कश्मीर चौथे स्थान पर है। रायपुर में छत्तीसगढ ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ पहली पारी की बढत के आधार पर तीन अंक हासिल किये। वहीं नादौन में हैदराबाद ने हिमाचल प्रदेश को चार विकेट से हराकर छह अंक बनाए।

