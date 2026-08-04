सांसद पप्पू यादव के बेटे ने ठोकी फिफ्टी, फिर भी हार गई टीम, दिल्ली प्रीमियर लीग में हुई रनों की बारिश
सार्थक रंजन और यश भाटिया की अर्धशतकीय पारी के बावजूद सोमवार को दिल्ली प्रीमियर लीग के मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को चार विकेट से रोमांचक मात दी।
सोमवार (3 अगस्त) को दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 के मैच में अरुण जेटली स्टेडियम में रनों की बारिश हुई, जिसमें सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को चार विकेट से रोमांचक मात दी।
सार्थक रंजन, यश भाटिया और भरत के अर्धशतक गए बेकार
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने यश भाटिया, कप्तान सार्थक रंजन और भरत सिंधवानी की शानदार पारियों की बदौलत 20 ओवर में 209/3 का मज़बूत स्कोर खड़ा किया। स्ट्राइकर्स ने वैभव कंडपाल का विकेट जल्दी (5 रन पर) गंवा दिया, लेकिन सार्थक रंजन और यश भाटिया ने दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की शानदार साझेदारी करके पारी को संभाला। इस साझेदारी ने बड़े स्कोर के लिए बेहतरीन मंच तैयार किया। सार्थक रंजन पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं। कप्तान सार्थक रंजन ने 39 गेंदों पर 64 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम की अगुवाई की। इसके बाद यश भाटिया ने पारी की कमान संभाली और 51 गेंदों पर नाबाद 90 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाई और पूरी पारी के दौरान स्कोरिंग रेट को ऊंचा बनाए रखा। भरत सिंधवानी ने सिर्फ़ 22 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाकर पारी को शानदार ढंग से आगे बढ़ाया और स्ट्राइकर्स को 200 रनों के पार पहुंचाया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए तेज़स बरोका सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने अपने चार ओवरों में 1/23 के आंकड़े दर्ज किए।
84/4 के बाद सेंट्रल दिल्ली ने जीता मुकाबला, जोंटी सिंधू ने खेली मैच जिताऊ पारी
210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स मुश्किल में पड़ गई क्योंकि उन्होंने नियमित अंतराल पर विकेट गंवा दिए। टीम का स्कोर 86/4 हो गया था, जिसके बाद जोंटी सिद्धू और आदित्य भंडारी ने मिलकर लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश को फिर से पटरी पर लाया। इस जोड़ी ने पांचवें विकेट के लिए 82 रनों की अहम साझेदारी की। भंडारी ने 24 गेंदों पर 46 रनों की तेज़-तर्रार पारी खेली, जबकि सिद्धू ने निडर होकर शॉट खेलते हुए गेंदबाज़ों पर दबाव बनाया। भंडारी के आउट होने के बाद भी सिद्धू ने अपना आक्रामक अंदाज़ जारी रखा और ज़रूरी रन रेट को नियंत्रण में रखा। उन्होंने सिर्फ़ 38 गेंदों पर मैच जिताऊ 75 रन बनाए और एक हाई-स्कोरिंग रोमांचक मुक़ाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को चार विकेट से जीत दिलाई, जिसमें एक ओवर से ज़्यादा का खेल बाकी था।
बता दें कि यह दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण है। इसकी शुरुआत 31 जुलाई से हुई है। पूरे महीने टूर्नामेंट चलेंगे। फाइनल मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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