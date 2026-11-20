WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे फिसड्डी टीम, भारत चौथे स्थान पर बरकरार
पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में अंतिम पायदान पर है। भारत चौथे स्थान पर बरकरार है।
पाकिस्तान ने शुक्रवार को श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराया। ये जीत पाकिस्तान के लिए काफी खास है क्योंकि टीम पिछले कुछ समय से मुश्किलों से गुजर रही है। इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट में काफी उथल-पुथल मची थी। बोर्ड ने कई खिलाड़ियों को बीच दौरे से बाहर कर दिया था। जिसके बाद अब टीम ने दो साल में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। मेजबान टीम को श्रीलंका के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में 90 रन के टारगेट को पूरा करने के लिए सिर्फ़ 13 ओवर की जरूरत थी, जिससे उसने रावलपिंडी में चौथी सुबह आठ विकेट से जीत हासिल की और सीरीज़ 1-0 से अपने नाम कर ली। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में पाकिस्तान को इस जीत से रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ।
पाकिस्तान नौवें पायदान पर
पाकिस्तान की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनश के मौजूदा चक्र में अंतिम पायदान पर है। 9 टीमों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान सबसे फिसड्डी टीम है। टीम ने 11 मैच खेलते हुए सिर्फ तीन में जीत हासिल की है। श्रीलंका की टीम आठवें स्थान पर है, जबति पाकिस्तान नौवें स्थान पर बरकरार है। श्रीलंका को हराने के बाद पाकिस्तान को 12 अंक मिले हैं। श्रीलंका के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। अगर श्रीलंका की टीम अपने बाकी सभी मैच जीतती है तो भी टीम टॉप-2 में जगह नहीं बना पाएगी।
साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। अफ्रीका ने आठ मैचों में 75 प्रतिशत अंक हासिल कर लिए हैं। टीम ने हाल ही में बांग्लादेश को हराया और पहला स्थान हासिल किया। न्यूजीलैंड 72.22 प्रतिशत अंकों के सात दूसरे पायदान पर है. जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास 69.23 प्रतिशत अंक हैं। वहीं भारतीय टीम 51.52% प्रतिशत अंक के चौथे स्थान पर है।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया
पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ही श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर पिछले दो साल में अपनी पहली सीरीज जीती। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 316 रन बनाकर 89 रन की मामूली बढ़त हासिल की। पाकिस्तान ने चौथे दिन के पहले सत्र में 13 ओवर में दो विकेट पर 90 रन बनाकर जीत हासिल की। अजान अवैस ने 32 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि ऑलराउंडर आमिर जमाल ने 22 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल है। पाकिस्तान की यह मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में 11 मैचों में तीसरी जीत है। श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 98 रन पर सिमट गई थी जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 325 रन बनाकर 227 रन की मजबूत बढ़त हासिल की थी। पाकिस्तान ने इससे पहले 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान और रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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