16 साल बाद मुंबई इंडियंस हारा फाइनल, सैम कुर्रन की डेजर्ट वाइपर्स ने ILT20 में धोबी पछाड़ लगाकर रचा इतिहास

संक्षेप:

सैम कुर्रन की अगुवाई वाली डेजर्ट वाइपर्स ने ILT20 2025-26 के फाइनल में MI अमीरात को 46 रनों से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा जमाकर इतिहास रचा। इससे पहले दो बार फाइनल में टीम को हार मिली थी।

Jan 05, 2026 05:56 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सैम कुर्रन की अगुवाई वाली डेजर्ट वाइपर्स ने ILT20 2025-26 के फाइनल में MI अमीरात को 46 रनों से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया। डेजर्ट वाइपर्स की टीम इससे पहले दो बार ILT20 के फाइनल में पहुंची थी और दोनों ही बार उनके हाथों से ट्रॉफी फिस गई थी, मगर इस बार कप्तान सैम कुर्रन के ताबड़तोड़ प्रदर्शन ने ऐसा नहीं होने दिया और डेजर्ट वाइपर्स ने ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। खिताबी मुकाबले में डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बैटिंग करते हुए सैम कुर्रन के नाबाद 74 रनों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 182 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करने उतरी कीरोन पोलार्ड की MI अमीरात 18.3 ओवर में 136 के स्कोर पर ही सिमट गई।

मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी इसी के साथ 16 साल बाद किसी लीग का फाइनल हारी है, इससे पहले जब-जब वह किसी टी20 लीग के फाइनल में पहुंची थी वहां उन्हें जीत मिली थी। MI फ्रेंचाइजी आखिरी बार फाइनल 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स से हारी थी।

MI फ्रेंचाइजी फाइनल में

2010 - हारे [IPL]

2011 - जीते [CLT20]

2013 - जीते [IPL]

2013 - जीते [CLT20]

2015 - जीते [IPL]

2017 - जीते [IPL]

2019 - जीते [IPL]

2020 - जीते [IPL]

2023 - जीते [WPL]

2023 - जीते [MLC]

2024 - जीते [ILT20]

2025 - जीते [SA20]

2025 - जीते [WPL]

2025 - जीते [MLC]

2026 - हारे [ILT20]*

कीरोन पोलार्ड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। डेजर्ट वाइपर्स को फखर जमन और जेसन रॉय ने तूफानी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 35 रन जोड़े। हालांकि चौथे ओवर में फजलहक फारूकी दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर MI अमीरात को दोहरी सफलता दिलाई। इसके बाद मैक्स होल्डन ने 41 तो सैम कुर्रन ने 74 रनों की पारी खेल टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। कुर्रन ने 51 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के लगाए।

183 के टारगेट का पीछा करने उतरी MI अमीरात की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पावरप्ले में ही टीम एंड्रे फ्लेचर और टॉम बैंटन समेत टॉप-3 बल्लेबाजों को 46 के स्कोर पर खो चुकी थी। इसके बाद भी लगातार अंतराल में MI अमीरात को झटके लगते रहे। शाकिब अल हसन ने 36 रनों की सर्वाधिक पारी खेली, वहीं कीरोन पोलार्ड ने 28 रन बनाए।

ILT20 का खिताब जीतने वाली टीमें-

ILT20 2022-23: गल्फ जाएंट्स

ILT20 2023-24: MI अमीरात

ILT20 2024-25: दुबई कैपिटल्स

ILT20 2025-26: डेजर्ट वाइपर्स

इस टूर्नामेंट में UAE के बेस्ट प्लेयर बने मोहम्मद वसीम ने ब्लू बेल्ट से नवाजा गया, वहीं सैम कुरेन ने रेड बेल्ट और ग्रीन बेल्ट जीता जो क्रमशः MVP और बेस्ट बैटर के लिए है। इनके अलावा टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे वकार सलामखेल ने व्हाइट बेल्ट जीती।

