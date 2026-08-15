चैंपियन बनने से एक कदम दूर हैं दीप्ति शर्मा, ‘द हंड्रेड’ में उनकी टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची
दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत सनराइजर्स लीड्स की टीम एक बार फिर 'विमेंस हंड्रेड' के फाइनल में पहुंच गई है। पिछली बार इस टीम ने खिताब अपने नाम किया था।
सनराइजर्स लीड्स ने शानदार खेल दिखाते हुए एलिमिनेटर में सदर्न ब्रेव को पांच विकेट से हराकर एक बार फिर महिला हंड्रेड के फ़ाइनल में जगह बनाई। पिछली बार की चैंपियन टीम ने मैदान पर अनुशासित खेल दिखाते हुए ब्रेव को 114/7 पर रोक दिया और आखिर में कुछ तनावपूर्ण पलों के बावजूद जीत हासिल की।
पहले गेंदबाजी करने का फैसला शुरुआत में सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि लिजेल ली ने सनराइजर्स की गेंदबाजी पर हमला करते हुए एक छक्का और कुछ चौके जड़े और ब्रेव को अच्छी शुरुआत दिलाई। जेस जोनासेन की लगातार पांच डॉट गेंदों का सामना करने के बावजूद, ली ने वापसी की और आक्रामक रुख अपनाते हुए तीन और बाउंड्री लगाईं, लेकिन फिर हैना बेकर की बेहतरीन लेग-ब्रेक गेंद ने उन्हें आउट कर दिया। ली की कोशिशों के बावजूद, सनराइजर्स ने रन रेट को काबू में रखा क्योंकि दूसरे छोर पर माया बाउचियर की शुरुआत धीमी रही थी। इसके बाद केट क्रॉस और दीप्ति शर्मा ने लगातार विकेट लेकर लॉरा वोल्वार्ड्ट और संघर्ष कर रही बाउचियर को आउट किया और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।
ब्रेव की टीम वापसी नहीं कर पाई क्योंकि उनके विकेट लगातार गिरते रहे। सोफी मोलिनक्स और चार्ली नॉट ने कुछ योगदान दिया, लेकिन सनराइजर्स की गेंदबाजी के सामने पारी के आखिरी हिस्से में कोई भी बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना सका और ब्रेव की टीम 114/7 तक ही पहुंच पाई।
दीप्ति की अहम साझेदारी ने जीत दिलाने में की मदद
ब्रेव ने मैच को रोमांचक बना दिया क्योंकि लॉरेन बेल और इज़ी वोंग ने ओपनर्स को आउट करके सनराइजर्स पर शुरुआती दबाव बना दिया। लॉरेन विनफ़ील्ड-हिल और एनाबेल सदरलैंड ने सही समय पर कुछ बाउंड्री लगाईं और लक्ष्य का पीछा करने की गति को फिर से पटरी पर ले आईं, लेकिन एक अहम मोड़ पर सारा ग्लेन ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आउट कर दिया। इसके बाद दीप्ति ने बल्ले से विनफ़ील्ड-हिल का बखूबी साथ दिया और दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे सनराइजर्स की जीत पक्की होती नजर आई।
रविवार को ट्रेंट रॉकेट्स से होगा फाइनल मुकाबला
हालांकि, मैच के आखिर में एक मोड़ आया; जब 24 गेंदों पर 20 रन की जरूरत थी, तब सनराइजर्स ने दो गेंदों पर दो विकेट गंवा दिए, जिससे टीम में थोड़ी घबराहट फैल गई। इस्सी वोंग ने पहले विनफील्ड-हिल का डिफेंस तोड़ा और फिर पहली ही गेंद पर डेनियल गिब्सन को पगबाधा आउट करके अपनी टीम को कुछ उम्मीद दिलाई। लेकिन यह उम्मीद जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि दीप्ति और जोनासेन ने 10 गेंदों के अंदर दो-दो बाउंड्री लगाकर मैच खत्म कर दिया। अब डिफेंडिंग चैंपियन रविवार को फाइनल में ट्रेंट रॉकेट्स का सामना करेंगे।
संक्षिप्त स्कोर: सदर्न ब्रेव विमेन 100 गेंदों में 114/7 (लिज़ेल ली 32; हैना बेकर 2-13)। सनराइजर्स लीड्स से 89 गेंदों में 116/5 (लॉरेन विनफील्ड-हिल 37, दीप्ति शर्मा नाबाद 28; इस्सी वोंग 3-21)।
राम
वार्ता
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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