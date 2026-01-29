दिल्ली के दो U-23 खिलाड़ियों पर लगा नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, DDCA ने शुरू की जांच
दिल्ली की अंडर-23 क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों पर अंडर-23 टूर्नामेंट के दौरान 15 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली की अंडर-23 क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों पर पुडुचेरी में चल रहे अंडर-23 टूर्नामेंट के दौरान नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ (यौन उत्पीड़न) का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की अनुशासन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लिए खेलने वाले द खिलाड़ियों पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना ने क्रिकेट जगत और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) में हड़कंप मचा दिया है।
दिल्ली की अंडर-23 टीम पुडुचेरी में अंडर-23 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने गई थी, जहां पर रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने खिलाड़ियों पर होटल में अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ सूत्रों के हवाले से दैनिक जागरण की रिपोर्ट में बताया गया कि खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उन्हें टीम होटल से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आरोपी खिलाड़ियों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है और गोपनीयता बरती जा रही है।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के सचिव अमित ग्रोवर ने कहा है कि यह केवल अनुशासन का मामला है, लेकिन मोलेस्टेशन जैसी गंभीर बात नहीं है। बताया कि DDCA ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले के आने से DDCA की निगरानी और खिलाड़ियों के व्यवहार पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि इससे दिल्ली क्रिकेट की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों के इस आचरण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।