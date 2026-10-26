दिल्ली की धुंध बनेगी RO-KO के फैंस की दुश्मन, इंडिया वर्सेस श्रीलंका ODI मैच पर है काला साया!
दिल्ली की धुंध रो-को यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस की दुश्मन बन सकती है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका ODI मैच पर काला साया है। अगर धुंध ज्यादा हुई और AQI खराब रहा तो इस मैच को शिफ्ट किया जा सकता है।
नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार 13 दिसंबर 2026 को इंडिया वर्सेस श्रीलंका वनडे मैच शेड्यूल है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मुकाबला होगा। इसके शेड्यूल का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पहले ही कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि वनडे मैच है तो दिल्ली में हमें संभावित रूप से आखिरी बार भारत के दो पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में नीली जर्सी में इंडिया के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपको निराश होना पड़ सकता है।
दरअसल, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच दिल्ली में होने वाला वनडे मैच शिफ्ट किया जाएगा। इसके पीछे की वजह बताई गई कि अरुण जेटली स्टेडियम के ड्रेनेज सिस्टम को दुरस्त किया जाएगा। ऐसे में मैच होने की संभावना कम है और इसे अहमदाबाद शिफ्ट किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले वनडे मैच की मेजबानी कर सकता है। हालांकि, बीसीसीआई ने इस तरह की खबरों का खंडन कर दिया था।
मैच नहीं होगा शिफ्ट- बीसीसीआई सचिव
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने अपने बयान में कहा, "ऐसी खबरें जो बताती हैं कि दिल्ली में होने वाला इंडिया-श्रीलंका ODI मैच अहमदाबाद में शिफ्ट किया जा सकता है, सही नहीं हैं। BCCI ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। हम मीडिया के साथियों से निवेदन करते हैं कि शेड्यूल के बारे में किसी भी अपडेट के लिए कृपया BCCI की ऑफिशियल बातचीत देखें। इसके अलावा, यह दोहराना ज़रूरी है कि बाइलेटरल मैच मुख्य रूप से एक स्टैंडर्ड पॉलिसी को फॉलो करके अलॉट किए जाते हैं।"
बीसीसीआई के आधिकारिक बयान के मुताबिक, दिल्ली में ये वनडे मैच होगा, लेकिन असल में समस्या दिल्ली ही है, क्योंकि दिल्ली में जब ये मैच होना है, उससे समय देश की राजधानी में कई बार भयंकर कोहरा होता है और इससे भी ज्यादा चिंता का विषय स्मॉग और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। बीते कुछ सालों से अगर 13 दिसंबर 2026 की तुलना करें तो इस बार भी AQI 400 के आसपास रहने की उम्मीद है।
क्या है असली समस्या?
मौजूदा समय की बात करें तो 26 अक्टूबर 2026 दिल्ली गेट के आसपास एक्यूआई 160 के आसपास है। इसे अनहेल्दी माना जाता है। अगर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जाएंगे तो वहां पर स्मॉग बढ़ चुका होगा और एक्यूआई भी अनहेल्दी से हैजारडस कैटेगरी में जा चुका होगा। भले ही सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए, लेकिन बीते कुछ सालों की तुलना करें तो 300 प्लस एक्यूआई दिसंबर में रहेगा और यह खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वह भी वनडे मैच में जहां, खिलाड़ियों को 8 घंटे के करीब मैदान पर बिताने पड़ जाते हैं।
आपको याद होगा कि साल 2017 में श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर थी और टेस्ट मैच दिल्ली के इसी स्टेडियम में खेला जा रहा था। उस समय श्रीलंका के खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे-तैसे मैच शुरू हुआ था और खिलाड़ी मास्क लगाकर मैदान पर उतरे थे। इस तरह की चीजें बीसीसीआई इस बार नहीं चाहेगी। ऐसे में मैच को शिफ्ट करने पर फिर से विचार किया जा सकता है। अगर मैच शिफ्ट होता है तो यह रो-को यानी रोहित और कोहली के फैंस के लिए निराशा भरी खबर होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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