दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन होगा यादगार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में बोले DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली
दिल्ली प्रीमियर लीग के भव्य उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने इस तीसरे सीजन के यादगार होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि दर्शकों के लिए यह सीजन बेहतरीन अनुभवों वाला होगा।
दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण की शुरुआत 31 जुलाई, शुक्रवार से हुई। ओपनिंग मैच के दौरान दर्शकों को एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली, जिसमें मशहूर सिंगर सुनंदा शर्मा और सुखबीर सिंह ने लाइव परफॉर्मेंस दी। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उद्धाटन समारोह में मौजूद रहीं। उद्घाटन मैच रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ और दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री के साथ वीरेंद्र सहवाग, अंजुम चोपड़ा जैसे बड़े क्रिकेटर भी मौजूद रहे।
रोहन जेटली ने यादगार सीजन होने की जताई उम्मीद
DPL की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, ओपनिंग मैच के दौरान दर्शकों को एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली, जिसमें मशहूर सिंगर सुनंदा शर्मा और सुखबीर सिंह ने लाइव परफॉर्मेंस दी। इस दौरान दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने कहा कि यह लीग हर सीजन के साथ और बेहतर होती गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि दर्शक इस बार भी एक यादगार टूर्नामेंट देखेंगे। उन्होंने टूर्नामेट के तीसरे संस्करण की शुरुआत से पहले कहा, "हमें दिल्ली प्रीमियर लीग का एक और सीजन शुरू करते हुए बहुत खुशी हो रही है। पिछले सीजन के मुकाबले यह टूर्नामेंट बहुत आगे बढ़ा है और खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी और फैंस का सपोर्ट जबरदस्त रहा है। हमें यकीन है कि यह सीजन और भी रोमांचक होगा, जिसमें अरुण जेटली स्टेडियम में बेहतरीन क्रिकेट, कड़े मुकाबले और शानदार माहौल देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में फैंस आएंगे और टूर्नामेंट का मज़ा लेंगे।"
पहले मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने मारी बाजी
दिल्ली प्रीमियर लीग की दो सफलताओं के बाद तीसरे संस्करण का पहला मैच पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच खेला गया, जिसे सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 4 विकेट से अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरानी दिल्ली की टीम ने कप्तान अनुज रावत के 59 गेंदों में 105 रनों की ताबड़तोड़ शतकीय पारी की मदद से 202 रन बनाए थे और 203 रनों का लक्ष्य दिया था। हालांकि, इस लक्ष्य को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पांच गेंद शेष रहते ही 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान यश धुल ने अर्धशतकीय पारी खेली। आईपीएल स्टार दिग्वेश राठी पुरानी दिल्ली टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया और चार ओवर में 44 रन खर्च कर दिए।
30 अगस्त तक चलेगा टूर्नामेंट
बता दें कि यह टूर्नामेंट पूरे महीने चलेगा और इसका फाइनल मुकाबला 30 अगस्त को रात्रि 8 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विराट कोहली के भतीजे और वीरेंद्र सहवाग के बेटे भी इस लीग का हिस्सा हैं। कोहली के भतीजे का नाम आर्यवीर कोहली और वीरेंद्र सहवाग के बेटे का नाम वेदांत सहवाग है। ये दोनों खिलाड़ी पुरानी दिल्ली के स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।