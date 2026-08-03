DPL T20: लगातार दूसरी जीत के साथ सेंट्रल दिल्ली किंग्स टॉप पर, न्यू दिल्ली टाइगर्स का भी खुला खाता
Delhi Premier League: दिल्ली में जारी डीपीएल टी20 लीग के अब तक 5 मैच खेले जा चुके हैं। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने लगातार दो मैच जीतकर अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि न्यू दिल्ली टाइगर्स का भी खाता खुल गया।
दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल 2026 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स का जलवा अब तक देखने को मिला है। रविवार को दोपहर के गेम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को बारिश से बाधित मैच में हराया और अंकतालिका में शीर्ष स्थान पाया, जबकि न्यू दिल्ली टाइगर्स ने भी पहली जीत सीजन की दर्ज की। न्यू दिल्ली टाइगर्स ने अपने दूसरे मैच में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हराया। पहले मैच में उन्हें वेस्ट दिल्ली लायंस टीम से हार मिली थी।
रविवार 2 अगस्त को खेले गए दिन के पहले मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश से प्रभावित 10-10 ओवर के मुकाबले में टीम ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को चार विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 9.5 ओवर में छह विकेट खोकर 133 रन बनाते हुए रोमांचक जीत हासिल की।
वंश बेदी के बल्ले से आया तूफान
सेंट्रल दिल्ली किंग्स की जीत के नायक विकेटकीपर बल्लेबाज वंश बेदी रहे, जिन्होंने मात्र 16 गेंदों में नाबाद 47 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके और पांच छक्के जड़े। कप्तान यश धुल ने 16 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई, जबकि जोंटी सिद्धू ने 12 गेंदों में 25 रन की उपयोगी पारी खेली। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने निर्धारित 10 ओवर में पांच विकेट पर 130 रन बनाए। याजस शर्मा ने 16 गेंदों में 39, मोहित पंवार ने 18 गेंदों में 37 और अक्षय सैनी ने 15 गेंदों में 31 रन की तेज़ पारियां खेलीं।
सेंट्रल दिल्ली किंग्स की ओर से केशव डबास सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 14 रन देकर दो विकेट झटके। अरुण पुंडीर, तेजस बारोका और गावनिश खुराना को एक-एक सफलता मिली। आउटर दिल्ली वॉरियर्स की ओर से प्रथम सलूजा और अमन चौधरी ने दो-दो विकेट लिए, लेकिन सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बल्लेबाज़ों को जीत से नहीं रोक सके। लगातार दूसरी जीत के साथ सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी है, जबकि आउटर दिल्ली वॉरियर्स को इस मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा।
दूसरे मैच का लेखा-जोखा
वहीं, दिन के दूसरे मैच में बारिश ने खेल खराब नहीं किया। न्यू दिल्ली टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में बनाए। इसमें लक्ष्य थरेजा की 57 गेंदों में खेली गई 86 रनों की पारी शामिल थे। 26 रन य़शजीत ने बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चला, लेकिन फिर भी टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। ईस्ट दिल्ली राइडर्स की ओर से 2-2 विकेट दीपक पुनिया, आशीष मीणा और ध्रुव कौशिक को मिले। वहीं, जब टीम 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 129 रनों तक पहुंच पाई। इस तरह मुकाबला न्यू दिल्ली टाइगर्स ने 49 रनों से जीत लिया। कई बल्लेबाजों को शुरुआत मिली, लेकिन भी 22 रन से आगे नहीं बढ़ सका। 22 रन कप्तान मयंक रावत ने बनाए, जबकि 20 रन हार्दिक शर्मा ने बनाए। 19-19 रन काव्य गुप्ता और अर्पित राणा के बल्ले से आए। न्यू दिल्ली की ओर से 2-2 विकट प्रद्युमन सनन और लक्ष्मण को मिले।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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