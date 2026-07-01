Delhi Premier League के तीसरे सीजन का ऑक्शन आज, ऋषभ पंत समेत इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें
DPL T20 Auction: दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे सत्र की नीलामी आज होनी है। मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी में खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। सभी की नजरें ऋषभ पंत और प्रतिका रावल पर होंगी, जिन्हें रिटेन नहीं किया है।
DPL T20 2026 Auction: दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 के तीसरे सत्र के लिए नीलामी आज यानी बुधवार 1 जुलाई को दिल्ली में होने वाली है। ऑक्श में कुल 600 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी और नजरें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और प्रतिका रावल पर रहेंगी। नीलामी के लिए 400 पुरुष और 200 महिला खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आठ पुरूष और चार महिला टीमों के लिए चुने जाएंगे।
आयोजकों द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार टीमों ने 65 पुरुष और 28 महिला खिलाड़ियों को बरकरार रखा (रिटेंशन) है। पुरुष वर्ग में आठों टीमों को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये का पर्स मिला है, जिसमें से रिटेंशन का पैसा काटा जा चुका है। बाकी बचा हुआ पैसा एक जुलाई को नीलामी में खर्च किया जा सकता है। वहीं, चार महिला टीमों में से प्रत्येक के लिये पर्स 75 लाख रुपये का है, जिसमें से रिटेंशन का पैसा काटा गया है।
चार कैटेगरी में बांटे हैं प्लेयर
खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। मार्की प्लेयर्स की कैटेगरी में वे खिलाड़ी हैं जो इंडिया, इंडिया ए के लिये या पिछले तीन सत्र में किसी आईपीएल टीम के लिये खेल चुके हैं। ए श्रेणी में दिल्ली की सीनियर मेंस टीम के लिए रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल चुके क्रिकेटर हैं, जबकि बी कैटेगरी में दिल्ली अंडर 23, अंडर 19 या अंडर 16 खिलाड़ी होंगे। सी श्रेणी में दिल्ली लीग क्रिकेट सर्किट से डीडीसीए में रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं। चारों श्रेणियों के लिए बेस कीमत क्रमशः दस लाख, पांच लाख, तीन लाख और एक लाख रुपये है।
महिला वर्ग में मार्की कैटेगरी में भारत के लिए खेल चुकी दिल्ली या डीडीसीए की खिलाड़ी और पिछले तीन सत्र में डब्ल्यूपीएल का हिस्सा रही खिलाड़ी शामिल हैं। ए कैटेगरी में दिल्ली की सीनियर महिला टीम की सदस्य रही खिलाड़ी शामिल हैं, जो सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी या टी20 ट्रॉफी के पिछले तीन घरेलू सत्र खेल चुकी हों। बी श्रेणी में दिल्ली अंडर-23, अंडर-19 और अंडर-15 खिलाड़ी हैं। सी श्रेणी में डीडीसीए महिला टी20 लीग में खेलने वाली और डीडीसीए की रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं। चारों श्रेणियों में बेस कीमत क्रमशः पांच लाख, तीन लाख, डेढ़ लाख और 75000 रुपये है।
ये हैं मार्की प्लेयर्स
उपलब्ध मार्की खिलाड़ियों में ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, मयंक यादव, अनुज रावत, कुलदीप यादव और सुयश शर्मा का नाम शामिल हैं। वहीं, महिला वर्ग में प्रिया पूनिया, प्रिया मिश्रा, प्रतिका रावल के नाम प्रमुख हैं। ऐसे में ऋषभ पंत और प्रतिका रावल ज्यादा सुर्खियां बटोर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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