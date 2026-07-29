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Delhi Premier League 2026: अनुज रावत ने शुभमन गिल की तारीफ की, खिताब जीतने के लिए तैयार हैं हिम्मत सिंह और आयुष बडोनी

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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Delhi Premier League 2026: 31 जुलाई से दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हो रही है। बुधवार 29 जुलाई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां हिम्मत सिंह, अनुज रावत और आयुष बडोनी जैसे आईपीएल के उभरते सितारों ने अपनी टीम और इस लीग के उत्साह के बारे में बात की।

Ayush Badoni
दिल्ली प्रीमियर लीग से पहले क्या बोले आयुष बडोनी (फाइल फोटो)

Delhi Premier League 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 31 जुलाई से हो रही है। यह टूर्नामेंट लगभग एक महीने तक चलेगा। इसका समापन 30 अगस्त 2026 को होगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इवेंट का आगाज होने से पहले आज (29 जुलाई) बुधवार को कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अपनी- अपनी टीमों की मजबूती, कमजोरी और टीम संयोजन पर लीडर्स ने बात की। दिल्ली प्रीमियर लीग में आईपीएल और घरेलू क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी आयुष बडोनी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए अपनी टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। आयुष ने कहा कि हम दो संस्करण से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार रनर-अप रहे हैं और एक मरतबा हमने टॉप-4 के लिए क्वालीफाई किया है। टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उम्मीद है कि इस साल हम खिताब अपने नाम करेंगे।

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खुद के खराब प्रदर्शन पर क्या बोले आयुष बडोनी

आईपीएल 2026 में आयुष बडोनी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे। वहां उनके बल्ले से बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सका। लखनऊ की टीम ने उन्हें चार करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन उन्होंने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में कुल 10 मैच खेल जहां 21. 5 की औसत और 152.48 की स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 1 अर्धशतक शामिल था। उनके बल्ले से इस दौरान 23 चौके और 9 छक्के निकले। दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत से पहले आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आयुष बडोनी से उनके प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तब उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन से मोराल लो होने का हवाला दिया और कहा कि ऐसे समय में एक प्लेयर के रूप में आत्मविश्वास नीचे चला जाता है, जिससे प्रदर्शन में निरंतरा रखते में मुश्किल आती है। आयुष ने कहा- "IPL में टीम हार रही हो तो खुद की फॉर्म को कंसिस्टेंट रखना मुश्किल हो जाता है।" उन्होंने अगले आईपीएल सीजन के लिए कहा- "उम्मीद है कि हम अगले साल IPL में और इस साल DPL में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।" खुद के प्रदर्शन को भी बेहतर होने की बात कही। आयुष ने कहा- "मेरे खुद के प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास रहेगा।"

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अनुज रावत ने गिल की तारीफ की, हिम्मत सिंह ने क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वा दिल्ली राइडर्स के कप्तान अनुज रावत और नई दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने भी अपनी बात रखी। दोनों खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं। हिम्मत सिंह लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा हैं। जबकि अनुज रावत कुछ समय तक आरसीबी में खेलने के बाद अब गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा हैं। खुद को आईपीएल में मौका ना मिलने के बारे में बात करते हुए अनुज रावत ने कहा कि- “मुश्किल होता है, लेकिन हम बाहर बैठकर भी बहुत कुछ सीखते हैं।" उन्होंने गुजरात टाइटंस और भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की और कहा- ”शुभमन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।" नई दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने कहा कि “हमारी इस सीजन बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं और कॉम्बिनेशन भी बहुत दुरुस्त है।”

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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