बारिश से प्रभावित मैच में वेस्ट दिल्ली ने मारी बाजी, लगातार 5वें मुकाबले में दिल्ली टाइगर्स को मिली हार

वेस्ट दिल्ली लॉयंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग के 23वें मैच में दिल्ली टाइगर्स को 15 रनों से मात दी। न्यू दिल्ली टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत के बाद 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 138 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लॉयंस की टीम ने बारिश के कारण जब मैच रुका तो 7.1 ओवर में 2 विकेट खोकर 61 रन बना लिए थे। दोबारा मैच शुरु नहीं हो सका और डकवर्थ-लुईस पद्धति से वेस्ट दिल्ली को विजेता घोषित कर दिया गया। दिल्ली लॉयंस की 6 मैचों में तीसरी जीत है, जबकि न्यू दिल्ली ने लगातार पांचवां मुकाबला गंवाया है।

139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट दिल्ली लॉयंस की शुरुआत अच्छी नहीं हुई उसने पहले ही ओवर में कृष यादव (सात) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये आयुष दोसेजा ने अंकित राजेश कुमार के साथ दूसरे विकेट के लिए तेजी से 36 रन जोड़े। पांचवें ओवर में अंकित को पार्थ बाली ने आउटकर नई दिल्ली को दूसरी सफलता दिलाई। आठवें ओवर की पहली गेंद फेंके जाने के बाद तेज बारिश आने के कारण खेल रोका गया। उस समय टीम का स्कोर दो विकेट पर 61 रन था। लगातार तेज बारिश के कारण मैच दोबारा शुरु नहीं हो सका और मैच का निर्णय डकवर्थ-लुईस पद्धति के अनुसार वेस्ट दिल्ली को 15 रनों से विजयी घोषित किया गया।

इससे पहले वेस्ट दिल्ली लॉयंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी नई दिल्ली लॉयंस की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने अपने चार विकेट मात्र 17 रन के स्कोर पर गंवा दिये। शिवम गुप्ता (शून्य) और पार्थ बाली (शून्य) को मनन भारद्वाज ने पहले ही ओवर में आउट किया। ध्रुव कौशिक (10) और केशव दलाल चार रन बनाकर आउट हुये।

इसके बाद वैभव रावल और कप्तान हिम्मत सिंह की जोड़ी ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी हुई। 14वें ओवर में शुभम दुबे ने हिम्मत सिंह (30) को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। दीपक पुनिया (एक) और अजय राणा तीन रन बनाकर आउट हुये। आठवें विकेट रूप में वैभव रावल आउट हुये। रावल ने 50 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 64 रनों की पारी खेली। नई दिल्ली टाइगर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 138 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य थरेजा नौ गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे।