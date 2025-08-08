Delhi Premier League 2025 East Delhi Riders won by 5 wickets vs Outer Delhi Warriors Anuj Rawat Priyansh Arya ईस्ट दिल्ली ने आउटर वॉरियर्स को धोया, प्रियांश का शतक गया बेकार; अनुज ने दमदार पारी, Cricket Hindi News - Hindustan
ईस्ट दिल्ली ने आउटर वॉरियर्स को धोया, प्रियांश का शतक गया बेकार; अनुज ने दमदार पारी

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग के 12वें मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 5 विकेट से मात दी। वॉरियर्स के लिए प्रियांश ने शतक लगाया, जबकि ईस्ट दिल्ली के अनुज रावत ने कप्तानी पारी खेली।

Fri, 8 Aug 2025 09:16 PM
ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने शुक्रवार को दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) टी20 लीग में आउटर दिल्ली वॉरियर्स को हाई स्कोरिंग मैच में 5 विकेट से हराया। आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रियांश आर्या के शतक की बदौलत 20 ओवर में सात विकेट खोकर 231 रन बनाए। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने अर्पित राणा और कप्तान अनुज रावत की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 4 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। टूर्नामेंट में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की ये तीसरी जीत है। टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है।

232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पहले ओवर में सुजल सिंह का विकेट गंवाया। सुजल दो ही गेंद खेल सके। हार्दिक शर्मा तीन गेंद में चार रन ही बना सके। काव्य गुप्ता ने 14 गेंद में 16 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अर्पित राणा 45 गेंद में 79 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत ने 35 गेंद में 84 रन की दमदार पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने नौ छक्के और दो चौके लगाए।

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 235 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। राइडर्स के कप्तान अनुज रावत को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिद्धांत शर्मा, शिवम, शौर्य, सुयश और अंशुमान ने 1-1 विकेट चटकाए।

इससे पहले आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या के शतक की बदौलत 20 ओवर में सात विकेट खोकर 231 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज सनत ने 5 गेंद में 10 रन बनाए। करन गर्ग ने 24 गेंद में 43 रन बनाए। मोहित पनवार तीन गेंद में दो रन ही बना सके। केशव 17 और हर्ष ने 16 रन की पारी खेली। शिवम शर्मा 16 रन बनाकर नाबाद लौटे। ईस्ट दिल्ली राइडर्स की ओर से रौनक ने 2, नवदीप, अखिल और रोहित को 1-1 विकेट मिला।

