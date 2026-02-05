ट्रॉफी जीतने के लिए RCB को मिला पहाड़ जैसा लक्ष्य, WPL इतिहास में सिर्फ एक बार चेज हुआ 200+ स्कोर

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Delhi Capitals Women Slam 204 in wpl final RCB Face Daunting Chase Only One 200 plus Success Ever WPL history
संक्षेप:

वडोदरा के कोतंबी स्टेडियम में खेले जा रहे महिला प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203/4 का स्कोर बनाया, जो WPL के किसी भी फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा पहली पारी का स्कोर है।

Feb 05, 2026 10:05 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स की अगुआई में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चार विकेट पर 203 रन बनाए। महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ के इतिहास का ये पहली पारी में बनाया गया दूसरा हाईएस्ट टोटल है। डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ्स में सबसे बड़ा स्कोर मुंबई ने गुजरात के खिलाफ 4 विकेट पर 213 रन बनाकर हासिल किया था। जेमिमा ने 37 गेंद में आठ चौकों से 57 रन की पारी खेली जबकि लॉरा वौल्वार्ट (44 रन, 25 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) और चिनेल हेनरी (नाबाद 35, 15 गेंद, चार चौके, दो छक्के) ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंद में 55 रन की तूफानी साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जेमिमा ने वोल्वार्ट के साथ भी तीसरे विकेट के लिए 76 रन जोड़े। दिल्ली की टीम चार सत्र में चौथी बार फाइनल में खेलते हुए पहली बार खिताब जीतने की कोशिश कर रही है, जबकि पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की नजरें दूसरे खिताब पर हैं।

महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जब 200 से अधिक रनों के टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल किया गया हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले साल गुजरात जायंट्स के खिलाफ ही 202 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था। ये मैचभी वडोदरा में ही खेला गया था।

बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद लिजेल ली (37) और शेफाली वर्मा (20) ने दिल्ली कैपिटल्स को सधी हुई शुरुआत दिलाई। शेफाली ने लॉरेन बेल पर पारी का पहला चौका मारा जबकि लिजेल ने सयाली सतघरे पर लगातार दो छक्के जड़े। शेफाली ने अरुंधति रेड्डी पर दो चौके मारे लेकिन इसी ओवर में विकेटकीपर ऋचा घोष को कैच दे बैठीं। दिल्ली ने पावर प्ले में एक विकेट 53 रन बनाए।

लॉरा वोल्वार्ट ने आते ही अरुंधति पर चौका जड़ा जबकि लिजेल ने श्रेयंका पाटिल का स्वागत लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्के के साथ किया। नेदिन डि क्लर्क ने लिजेल को ग्रेस हैरिस के हाथों कैच कराके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ी सफलता दिलाई। लिजेल ने 30 गेंद की अपनी पारी में तीन छक्के और इतने ही चौके मारे। कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और वोल्वार्ट ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया।

जेमिमा ने डि क्लर्क पर दो चौके जड़ने के बाद श्रेयंका पर तीन चौके मारे। दिल्ली के रनों का शतक 11वें ओवर में पूरा हुआ। जेमिमा ने डि क्लर्क की गेंद पर एक रन के साथ 32 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जिसमें सात चौके शामिल रहे। जेमिमा ने सतघरे पर भी चौका जड़ा लेकिन इसके बाद उनकी फुलटॉस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डि क्लर्क के हाथों में खेल गई। चिनेल हेनरी ने 19वें ओवर में डि क्लर्क पर चार चौकों और एक छक्के से 24 रन बटोरे और फिर सतघरे पर भी छक्का मारे। वोल्वार्ट पारी की अंतिम गेंद पर रन आउट हुईं।

