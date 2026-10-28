WPL 2027 ऑक्शन के बाद देखें दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम, 15 वर्षीय ऑलराउंडर समेत चार को खरीदा
DC Sqaud After WPL 2027 Auction: दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने ऑक्शन में चार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा, जिसमें एक विदेशी है। डीसी ने सबसे बड़ी बोली किरण नवगिरे पर लगाई।
महिला प्रीमियर लीग (WPL) के पांचवें सीजन के लिए बुधवार को कोच्चि में मिनी ऑक्शन हुआ। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने डब्ल्यूपीएल 2027 के लिए नीलामी में चार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा और 17 प्लेयर्स का स्क्वॉड तैयार किया। डब्ल्यूपीएल में एक टीम में अधिकतम 18 खिलाड़ी हो सकते हैं। डीसी एक करोड़ 10 लाख रुपये लेकर ऑक्शन में उतरी और उसने पांच लाख बचा लिए। हर टीम का कुल पर्स 15 करोड़ रुपये है। दिल्ली ने मध्यक्रम की बल्लेबाज किरण नवगिरे पर 75 लाख रुपये खर्च किए। वह डब्ल्यूपीएल के पिछले सीजन में यूपी वॉरियर्स का हिस्सा थीं। 32 वर्षीय करिण ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए साल 2022 में 6 टी20 मैच खेले थे।
15 वर्षीय ऑलराउंडर को भी लिया
डीसी ने कर्नाटक की 15 वर्षीय ऑलराउंडर उमा काश्वी को 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा। वह महिला प्रीमियर लीग में बिकने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं। दिल्ली ने स्कॉटलैंड की स्पिनर क्रिस्टी गॉर्डन क्रिस्टी गॉर्डन और भारत की नजमा खान को भी 10-10 लाख रुपये में लिया। गौरतलब है कि डीसी ने ऑक्शन से पहले जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा और लॉरा वोल्वार्ड्ट समेत 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा डीसी की कप्तान हैं। डीसी ने डब्ल्यूपीएल के पिछले चार सीजन में हर बार फाइनल में जगह बनाई है लेकिन कभी खिताब जीतना नसीब नहीं हुआ।
दिल्ली कैपिटल्स द्वारा WPL 2027 ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी
किरण नवगिरे - 75 लाख
उमा काश्वी - 10 लाख
क्रिस्टी गॉर्डन - 10 लाख
नजमा खान - 10 लाख
दिल्ली कैपिटल्स का WPL 2027 के लिए स्क्वॉड: जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शैफाली वर्मा, मार्जियाने कप्प, निकी प्रसाद, लॉरा वोल्वार्ड्ट, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, दीया यादव, ममता मदिवाला, नंदनी शर्मा, लूसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि, एनाबेल सदरलैंड, नजमा खान, क्रिस्टी गॉर्डन, उमा काश्वी, किरण नवगिरे।
नवगिरे ने DC में आने के बाद क्या कहा?
नवगिरे ने डीसी में शामिल होने के बाद 'जियोस्टार' से कहा, "मैं चिनेल हेनरी और शैफाली वर्मा के साथ पहले खेल चुकी हूं। जेमिमा रोड्रिग्स से भी मेरी पहले बात हुई है। इसलिए मैं ज्यादातर खिलाड़ियों को जानती हूं। मैं सभी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं।" उन्होंने कहा, "दिल्ली कैपिटल्स चार बार फाइनल में पहुंच चुकी है। इस साल हमारे पास खिताब जीतने का मौका है। मुझे उम्मीद है कि पिछले चार साल से टीम जिस सफलता का इंतजार कर रही है, वह इस सत्र में पूरा होगा।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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