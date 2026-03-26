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आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले पृथ्वी शॉ ने मानी अपनी गलती, कहा- इंसान से गलतियां होती हैं

Mar 26, 2026 05:29 pm ISTHimanshu Singh वार्ता, नई दिल्ली
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पृथ्वी शॉ अपनी पिछले प्रदर्शन को भुलाकर एक बार फिर नई उम्मीद के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगामी सीजन के लिए काफी मेहनत की है और उन्होंने अपनी गलती मानी है और अब आगे बढ़ना चाहते हैं।

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले पृथ्वी शॉ ने मानी अपनी गलती, कहा- इंसान से गलतियां होती हैं

आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद पृथ्वी शॉ एक बार फिर अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ गए हैं। साल 2023 और 2024 के सीजन शॉ के लिए कुछ खास नहीं रहे थे, जहां 16 पारियों में उनके बल्ले से महज 304 रन ही निकले। हालांकि आईपीएल 2026 के आगाज से पहले शॉ का मानना है कि इस छोटे से ब्रेक ने उन्हें मानसिक रूप से काफी मजबूत और तरोताजा कर दिया है।

शॉ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "मैंने इस दौरान अपनी जिंदगी को खुलकर जिया और कुछ जगहों पर घूमकर अपने दिमाग को शांत किया। वापसी के बाद मैंने अपने पुराने रूटीन पर तीन गुना ज्यादा मेहनत शुरू कर दी है, चाहे वह ट्रेनिंग हो या बल्लेबाजी। मेरे लिए यह ब्रेक बहुत जरूरी था। मैं इसे पीछे हटना नहीं कहूंगा, बल्कि इसने मुझे दिमागी तौर पर और भी ताकतवर बनाया है।"

बता दें कि आईपीएल 2024 के बीच में ही डीसी ने उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया था। इसके बाद 2024-25 के घरेलू सीजन में भी उन्हें मुंबई की टीम से ड्रॉप होना पड़ा। उस समय मुंबई के उनके साथी श्रेयस अय्यर ने साफ कहा था कि शॉ को "अपनी वर्क एथिक्स (कार्यशैली) पर ध्यान देने की जरूरत है"। इन तमाम उतार-चढ़ाव के बाद शॉ ने मुंबई का साथ छोड़ दिया और हाल ही में महाराष्ट्र की टीम से जुड़कर मैदान पर वापसी की है।

शॉ ने कहा, "मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलतियां होंगी। जो कुछ लिखा या कहा जाता है, लोग उसका सिर्फ आधा ही जानते हैं। मेरा परिवार मुझे जानता है… मेरे दोस्त मुझे पूरी तरह जानते हैं। सोशल मीडिया या अखबारों में जब भी मेरे बारे में अच्छी या बुरी बातें आती थीं, तब उन्हें समझने के लिए मैं बहुत छोटा था। हर बार जब आप ऐसी चीजें देखते हैं, तो आप फिर उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए मैंने उन्हें देखना ही बंद कर दिया।

“ये चीजें मुझे क्रिकेट से दूर ले जा रही थीं। लेकिन मुझे खु़द पर भरोसा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं और मैंने कितनी मेहनत की है। इंसान से गलतियां होती हैं… यह ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। वो सब अब अतीत है और कई साल पहले हुआ था। अब मुझे मैदान पर आकर मानसिक रूप से बहुत खुशी मिलती है।”

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डीसी में शॉ को टॉप ऑर्डर में केएल राहुल के साथ ओपनिंग के लिए पथुम निसंका और अभिषेक पोरेल से मुकाबला करना होगा। डीसी ने 2021 में प्लेऑफ़ खेला था, अपना आईपीएल 2026 अभियान एक अप्रैल को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स के ख़िलाफ़ शुरू करेगी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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