DC Retained and Released Players List: फाफ डु प्लेसिस समेत इन खिलाड़ियों को रिलीज करने के बावजूद मजबूत है दिल्ली की टीम

Delhi Capitals IPL Retention 2026: अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। डीसी ने इस बार अनुभवी प्लेयर फाफ डुप्लेसी समेत फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर मैकगर्क और मोहित शर्मा समेत 7 खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स थी कि टीम टी नटराजन को भी रिलीज कर सकती है क्योंकि पिछले मेगा ऑक्शन में उन्होंने इस भारतीय खिलाड़ी को 10.75 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा था, मगर डीसी ने उन्हें रिलीज ना करके बड़ा ही अच्छा फैसला लिया। वैसे ही ऑक्शन में भारतीय तेज गेंदबाजों की डिमांड काफी अधिक है, वहीं नटराजन को अगर मौका मिले तो वह दिल्ली के लिए डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं।