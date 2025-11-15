Cricket Logo
DC Retained and Released Players List: फाफ डु प्लेसिस समेत इन खिलाड़ियों को रिलीज करने के बावजूद मजबूत है दिल्ली की टीम

संक्षेप: Delhi Capitals IPL Retention 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। डीसी ने फाफ डुप्लेसिस समेत कुल 7 खिलाड़ियों को ऑक्शन से पहले रिलीज किया है।

Sat, 15 Nov 2025 06:23 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi Capitals IPL Retention 2026: अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। डीसी ने इस बार अनुभवी प्लेयर फाफ डुप्लेसी समेत फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर मैकगर्क और मोहित शर्मा समेत 7 खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स थी कि टीम टी नटराजन को भी रिलीज कर सकती है क्योंकि पिछले मेगा ऑक्शन में उन्होंने इस भारतीय खिलाड़ी को 10.75 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा था, मगर डीसी ने उन्हें रिलीज ना करके बड़ा ही अच्छा फैसला लिया। वैसे ही ऑक्शन में भारतीय तेज गेंदबाजों की डिमांड काफी अधिक है, वहीं नटराजन को अगर मौका मिले तो वह दिल्ली के लिए डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं।

रिटेंशन की लिस्ट जारी होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स से दो प्लेयर्स -नीतिश राणा और डोनोवन फरेर- को ट्रेड कर अपनी टीम में शामिल किया।

दिल्ली कैपिटल्स रिजली प्लेयर्स लिस्ट- फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, डोनोवन फेरेरिया, सेदिकुल्लाह अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा, दर्शन नालकांडे।

दिल्ली कैपिटल्स रिटेन प्लेयर्स लिस्ट- अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा।

दिल्ली कैपिटल्स ट्रेड प्लेयर्स लिस्ट- नीतिश राणा (4.2 करोड़), डोनोवन फरेरा (1 करोड़)

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 ऑक्सन पर्स- 21.80 करोड़

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
