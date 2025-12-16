Delhi Capitals IPL Auction 2026 Live Updates: केएल राहुल के ओपनिंग पार्टनर की तलाश, मिचेल स्टार्क के बैकअप पर भी नजरें
Delhi Capitals IPL Auction 2026 Live Updates- दिल्ली कैपिटल्स की नजरें आईपीएल 2026 ऑक्शन के दौरान एक बेहतर ओपनिंग जोड़ बनाने के साथ-साथ, मिचेल स्टार्क का बैकअप ढूंढने पर भी होगी। DC ऑक्शन के लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें-
Delhi Capitals IPL Auction 2026 Live Updates- जेक फ्रेजर-मैकगर्क और फाफ डु प्लेसिस के जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल को जोड़ीदार की तालाश है, जो टीम को तूफानी शुरुआत दे सके। इसके अलावा उनकी नजरें मिचेल स्टार्क के बैकअप तैयर करने पर भी नजर होगी, स्टार्क ऐशेज खेलकर आईपीएल आएंगे तो उनपर वर्कलोड का दबाव रहेगा। इसके अलावा दिल्ली की नजरें ऑलराउंड्स पर भी रहेगी जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी अपना योगदान दे सकें। दिल्ली कैपिटल्स के आईपीएल 2026 ऑक्शन में खरीदे जाने वाले खिलाड़ियों के लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें-
IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड: नितीश राणा (आरआर से ट्रेड किए गए), अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, समीर रिज़वी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मुकेश कुमार
दिल्ली कैपिटल्स का पर्स बाकी: 21.80 करोड़ रुपए
बचे स्लॉट: 8
विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट-5 विदेशी