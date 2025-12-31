दिल्ली कैपिटिल्स ने अगले सीजन के लिए शुरू की ट्रेनिंग, विदेशी खिलाड़ी भी हुए शामिल

संक्षेप: दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स का ट्रेनिंग सेशन गोवा में शुरू हुआ है। दिल्ली का पहला मुकाबल मुंबई इंडियंस से होगा।

दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मरिजाने काप और उनकी हमवतन लिजेल ली आगामी महिला प्रीमियर लीग से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेनिंग सत्र में शामिल हो गई हैं। भारतीय खिलाड़ी तानिया भाटिया, निकी प्रसाद, मीनू मणि, ममता मडीवाला, दीया यादव और नंदनी शर्मा भी शिविर में शामिल हो गई हैं। तीन बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स अपने डब्ल्यूपीएल 2026 अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी।

दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुख्य कोच जोनाथन बैटी की देखरेख में ट्रेनिंग कर रही है और मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम की अन्य खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगी। मुख्य कोच जोनाथन बैटी की देखरेख में खिलाड़ी फिटनेस और रणनीतिक कौशल पर ध्यान दे रहे हैं। बैटी ने कहा कि गोवा का मौसम खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और नए चेहरों को टीम की फिलॉसफी से जोड़ने के लिए बेहतरीन है।

सत्र पूर्व शिविर के बारे में बात करते हुए बैटी ने कहा, ‘‘हमारी टीम में कुछ नए चेहरे हैं इसलिए टीम का घुलना मिलना अच्छा होगा। गोवा का मौसम तैयारियों के लिए एकदम सही है। बाकी खिलाड़ी कुछ दिनों में शामिल हो जाएंगी। हम मुंबई जाने से पहले पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे ताकि अपने सत्र की शुरुआत कर सकें। ’’

दक्षिण अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर मरिजाने कैप और हाल ही में WBBL जीतने वाली लिजेल ली कैंप से जुड़ चुकी हैं। विकेटकीपर तानिया भाटिया, मीनू मणि, निकी प्रसाद, ममता मडीवाला, दीया यादव और नंदनी शर्मा अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत नवी मुंबई में करेगी। दिल्ली का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 10 जनवरी को नवी मुंबई में खेला जाएगा।