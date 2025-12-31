Cricket Logo
दिल्ली कैपिटिल्स ने अगले सीजन के लिए शुरू की ट्रेनिंग, विदेशी खिलाड़ी भी हुए शामिल

संक्षेप:

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स का ट्रेनिंग सेशन गोवा में शुरू हुआ है। दिल्ली का पहला मुकाबल मुंबई इंडियंस से होगा।

Dec 31, 2025 06:32 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मरिजाने काप और उनकी हमवतन लिजेल ली आगामी महिला प्रीमियर लीग से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेनिंग सत्र में शामिल हो गई हैं। भारतीय खिलाड़ी तानिया भाटिया, निकी प्रसाद, मीनू मणि, ममता मडीवाला, दीया यादव और नंदनी शर्मा भी शिविर में शामिल हो गई हैं। तीन बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स अपने डब्ल्यूपीएल 2026 अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी।

दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुख्य कोच जोनाथन बैटी की देखरेख में ट्रेनिंग कर रही है और मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम की अन्य खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगी। मुख्य कोच जोनाथन बैटी की देखरेख में खिलाड़ी फिटनेस और रणनीतिक कौशल पर ध्यान दे रहे हैं। बैटी ने कहा कि गोवा का मौसम खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और नए चेहरों को टीम की फिलॉसफी से जोड़ने के लिए बेहतरीन है।

सत्र पूर्व शिविर के बारे में बात करते हुए बैटी ने कहा, ‘‘हमारी टीम में कुछ नए चेहरे हैं इसलिए टीम का घुलना मिलना अच्छा होगा। गोवा का मौसम तैयारियों के लिए एकदम सही है। बाकी खिलाड़ी कुछ दिनों में शामिल हो जाएंगी। हम मुंबई जाने से पहले पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे ताकि अपने सत्र की शुरुआत कर सकें। ’’

दक्षिण अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर मरिजाने कैप और हाल ही में WBBL जीतने वाली लिजेल ली कैंप से जुड़ चुकी हैं। विकेटकीपर तानिया भाटिया, मीनू मणि, निकी प्रसाद, ममता मडीवाला, दीया यादव और नंदनी शर्मा अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत नवी मुंबई में करेगी। दिल्ली का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 10 जनवरी को नवी मुंबई में खेला जाएगा।

इस बार टीम में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने व्यक्तिगत कारणों से नाम वापस ले लिया है, उनकी जगह अनुभवी लेग स्पिनर अलाना किंग को टीम में शामिल किया गया है। सीईओ सुनील गुप्ता के अनुसार, टीम का लक्ष्य पिछले तीन सीजन की निरंतरता को बरकरार रखते हुए इस बार ट्रॉफी अपने नाम करना है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
