दिल्ली कैपिटल्स के WPL क्रिकेट डायरेक्टर बने महेला जयवर्धने, पिछले महीने MI के हेड कोच पद से दिया था इस्तीफा
लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के हेड कोच रहने के बाद 17 अक्टूबर 2026 को महेला जयवर्धने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस दिग्गज को डीसी न WPL का क्रिकेट डायरेक्टर नियुक्त किया है।
पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने को 2027 सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स की विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टीम का क्रिकेट डायरेक्टर बनाया गया है। फ्रेंचाइजी के एक बयान में कन्फर्म किया गया कि जयवर्धने फ्रेंचाइजी के सभी क्रिकेट से जुड़े मामलों को देखेंगे, जिसमें 'टीम स्ट्रेटेजी, टैलेंट की पहचान और प्लेयर और कोचिंग स्टाफ डेवलपमेंट' शामिल है।
यह 13 साल से ज्यादा समय के बाद कैपिटल्स के सेटअप में जयवर्धने की वापसी है, उन्होंने 2012 और 2013 में दो आईपीएल सीजन में टीम (जिसे तब दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था) को रिप्रेजेंट किया था और उनमें से दूसरे सीजन में टीम की कप्तानी की थी। हाल ही में उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के हेड कोच के तौर पर काम करना छोड़ दिया। उन्होंने 2017, 2019 और 2020 में तीन टाइटल जीतने में टीम की मदद की थी।
क्रिकेट डायरेक्टर बनने पर जयवर्धने ने क्या कहा?
जयवर्धने ने कहा, "दिल्ली कैपिटल्स की एक मजबूत पहचान है और महिला क्रिकेट के भविष्य के लिए एक रोमांचक विजन है। मुझे डब्ल्यूपीएल टीम के लिए क्रिकेट डायरेक्टर की भूमिका निभाकर बहुत खुशी हो रही है। इस कॉम्पिटिशन में महिलाओं के खेल का भविष्य बनाने की बहुत ज्यादा क्षमता है और मैं टैलेंटेड खिलाड़ियों के एक जाने-माने ग्रुप और एक अनुभवी सपोर्ट टीम के साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं। मेरा फोकस टीम की मौजूदा ताकतों को और बेहतर बनाने, परफॉर्मेंस में ज्यादा कंसिस्टेंसी लाने और यह पक्का करने पर होगा कि हम आगे बढ़ते रहें और साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं।"
को-ओनर्स ने किया स्वागत
को-ओनर्स किरण कुमार ग्रांधी और पार्थ जिंदल ने जयवर्धने के शामिल होने का स्वागत किया, जहां वह हेड कोच जोनाथन बैटी और कैप्टन जेमिमा रोड्रिग्स के साथ काम करेंगे। "महेला के अपॉइंटमेंट से महिलाओं के सेटअप में अनुभव और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का एक और पहलू जुड़ गया है। मॉडर्न गेम की उनकी समझ और कॉम्पिटिटिव टीमें बनाने का अनुभव दिल्ली कैपिटल्स विमेन को अगले लेवल पर ले जाने में बहुत काम आएगा।"
जिंदल ने कहा, “महेला इस खेल के सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमागों में से एक हैं और एक खिलाड़ी, कैप्टन और कोच के तौर पर उनका रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ कहता है। हमें डीसी परिवार में उनका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है और हम ग्रुप में उनके लाए गए अनुभव और नजरिए का इंतज़ार कर रहे हैं।”
जयवर्धने को अपना टाइटल जीतने वाला डीएनए कैपिटल्स फ्रेंचाइजी में लाने का काम सौंपा जाएगा, जो डब्ल्यूपीएल में चार बार रनर-अप रहने के बाद पहली ट्रॉफी की तलाश में है। टूर्नामेंट का पांचवां एडिशन 14 जनवरी, 2027 को शुरू होगा, जिसके दो दिन बाद कैपिटल्स वडोदरा में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैदान में उतरेगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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