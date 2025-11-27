Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Delhi Capitals co owner Parth Jindal Says More Franchises Coming Soon WPL Home and Away Format Expansion
WPL में जुड़ सकती हैं नई टीमें, दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने बताई अंदर की बात

WPL में जुड़ सकती हैं नई टीमें, दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने बताई अंदर की बात

संक्षेप:

दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने महिला प्रीमियर लीग के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिंदल का मानना है कि WPL में जल्द ही टीमों की संख्या बढ़ने वाली है।

Thu, 27 Nov 2025 06:40 PMHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल का मानना है कि आने वाले समय में महिला प्रीमियर लीग में एक या दो नई टीम का जुड़ना तय है जिससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लीग को ‘होम एंड अवे’ प्रारूप में खिलाने का मौका मिल सकता है। बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल के चौथे सत्र में ‘कैरेवैन’ प्रारूप पर बरकरार रहते हुए पांच टीम की लीग को दो से चार शहरों तक सीमित रखा है। चौथा चरण नवी मुंबई और वडोदरा में नौ जनवरी से खेला जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिंदल ने पीटीआई के एक सवाल के जवाब में कहा कि वह चाहते हैं कि डब्ल्यूपीएल भी इंडियन प्रीमियर लीग की तरह घरेलू और प्रतिद्वंद्वी टीम के मैदान पर खेला जाए। उन्होंने कहा, ‘‘हम डब्ल्यूपीएल को ‘होम एंड अवे’ प्रारूप में देखना पसंद करेंगे। यह ‘कैरेवैन’ प्रारूप ठीक है, लेकिन आदर्श नहीं है। मुझे यकीन है कि बीसीसीआई इस पर काम कर रहा है। उन्हें डब्ल्यूपीएल को इसी विंडो में फिट करना पड़ता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर डब्ल्यूपीएल के लिए बड़ा और लंबा विंडो मिलेगा। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘और यह तय है कि आगे एक या दो नई टीमें आएंगी। यही वजह है कि यह चक्र इतना छोटा है कि 14 महीनों में दो डब्ल्यूपीए आयोजित हो रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बीसीसीआई एक टीम जोड़ने की योजना बना रहा है और शायद उसके साथ ही हम ‘होम एंड अवे’ मॉडल में जा सकें जो खेल प्रेमियों, खेल और डब्ल्यूपीएल के विकास तीनों के लिए आदर्श होगा। ’’

ये भी पढ़ें:BCCI ने किया WPL 2026 के शेड्यूल का ऐलान, जानिए कब होगा पहला मैच

जिंदल का मानना है कि हाल में भारत की महिला वनडे विश्व कप जीत से महिला क्रिकेट की लोकप्रियता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचेगी। वह खुश हैं कि उन्होंने सही समय पर डब्ल्यूपीएल में निवेश किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
WPL
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |